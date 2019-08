Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis hivatalosan.","shortLead":"Legalábbis hivatalosan.","id":"20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3e5ee-5f4d-46fc-90b9-ac24f9fdb4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:30","title":"Lényegében betiltották Magyarországon a permetezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. 