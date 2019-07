Nagyon várta a világ a Samsung technológiai bravúrját, az összehajtható Galaxy telefont, azonban a reményteljes februári bemutatkozás után jött a hidegzuhany az első tesztpéldányoknál, és a dél-koreai gyártó kénytelen volt bizonytalan időre elhalasztani az április végére tervezett piacra dobást.

Egyelőre még nem tudni biztosan a megjelenés idejét (lehet, hogy a Galaxy Note10-zel együtt várható?), azonban néhány napja igen csak önkritikus hangot ütött meg a Galaxy Folddal kapcsolatban DJ Koh, a Samsung Electronics vezérigazgatója – írja az The Independent.

„Kínos helyzetbe kerültem. Erőltettem a megjelenést, holott az eszköz erre még nem állt készen” – ismerte be tévedését Koh. Azt is elmondta, hogy be kell látnia, hanyag volt, de sajnos a technológia jelenlegi állapota sokszor túlzott sietségre kényszeríti a résztvevőket. Tekintetbe kellett venniük a kínai gyártók (Huawei, Xiaomi stb.) fenyegetését, akik mindig is képesek voltak kijönni (a Samsung előtt) olcsóbb, de csúcstechnológiás okostelefonokkal, még akkor is, ha a Samsung korábban levédette azt a technológiát.

Néhány napnyi használat után eltört Samsung Galaxy Fold © Twitter / @markgurman

Ami a Galaxy Foldot illeti, a Samsung hosszú évek óta tervezi az összehajtható telefonokat. Rengeteg szabadalmat nyújtottak be, mind a rugalmas kijelzőhöz, mind a hajlékony csuklópánthoz. Ez utóbbin például különösen hosszú ideig dolgoztak. Azonban a technológiák szabadalmaztatása és az ezeket kamatoztató eszközök megépítése két különböző dolog, amúgy a felhasználókat sem a szabadalmak száma, hanem a kézbe vehető, megvásárolható eszközök érdeklik. A Galaxy Fold is egy olyan termék, amilyen sosem volt korábban, valami egészen új, amilyet még sosem csinált a Samsung. A dél-koreai gyártó mindenáron el akarta kerülni, hogy megelőzze őt a Huawei, a technológia világában ugyanis ahhoz kapcsolnak egy új technológiát, aki először kirukkol vele, hiába csinálja valaki később jobban. (Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy volt a Samsungé előtt is egy összehajtható telefon, de ezt nem lehetett túl komolyan venni.)

A vállalat globális marketingstratégiájáért felelős vezető is elismeri a hibájukat, de némiképp mentené is magukat, felemlegetve a cég márkafilozófiáját, ami valahogy úgy szól: elkészítjük azt, amit nem lehet, megtesszük azt, ami lehetetlen. És egy olyan probléma, mint amilyen a Galaxy Foldé volt, sajnálatos, de elkerülhetetlen része ennek a folyamatnak.

A Samsung jelenleg mindent megtesz annak érdekében, hogy mégis csak sikeres legyen az összehajtható telefon. Jelenleg több mint 2000 készüléket tesztelnek, a legkülönfélébb szempontok szerint. Meghatározták az összes problémát, és folyamatban van a tömeges tesztelés. Egy kis szerencsével végül az ő nevükhöz kapcsolhatja majd a tech-történelem az első, valóban komolyan vehető összehajtható telefont.

Ha máskor is tudni szeretne a Samsung körüli történésekről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.