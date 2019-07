Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.

Újabb fontos bejelentést tett Galaxy Fold mobiljával kapcsolatban a Samsung, ami az új hírek szerint immár biztosan nem csúszik jövőre, a gyártó még idén kiadja – ezt néhány órával korábban maga a Samsung jelentette be.

A gyártó mindemellett közölte azt is, hogy úrrá lett a kezdeti tervezési gondokon, különféle fejlesztéseket is végrehajtott, hogy a képernyő (és vele a készülék) is nagyobb biztonságban legyen. A Samsung tételesen felsorolta, mi mindent végeztek ennek alapján a lényegében újratervezéssel egyenértékű fejlesztések során.

A cég ennek ellenére csupán termékfotót közöl vonatkozó hírében, a módosított készülékről pedig sem kép, sem használat közbeni videót nem adott ki a gyártó. Mindezt azzal igyekeznek ellensúlyozni, hogy a feljavított Galaxy Fold az extra munka ellenére sem kerül majd többe, az ár ugyanis maradt: 1980 dolláros áron fogják adni, méghozzá szeptembertől.

Ennél pontosabb startot egyelőre azonban nem jelölt meg a gyártó, ami a bejelentés fényében kissé furcsának tűnik.

A dél-koreai cégnél hetek óta folyik a munka a Galaxy Fold kijavítása miatt. Nemrég egy fotó is bizonyította, hogy közel lehet a (második) bemutató. A hiba elkövetését egyébként maga a Samsung-vezér DJ Koh ismerte el, aki nem félt bejelenteni, hogy ő erőltette a megjelenést, holott az eszköz erre még nem állt készen. A probléma abból adódott, hogy a sajtónak kiküldött tesztpéldányok képernyői egy nap után tönkrementek.

Az utolsó pillanatban kiderült probléma miatt a dél-koreai gyártó kénytelen volt bizonytalan időre elhalasztani a készülék április végére tervezett piacra dobását. Ami így tehát végül szeptemberben kerül majd a boltok polcaira.

A Samsung sietségét indokolhatja az is, hogy a Huawei hasonló terméke megjelent a TENAA, a kínai hírközlési hatóság adatbázisában, vagyis megkapta a hatósági jóváhagyást. Ez pedig egy dolgot sejtet: a készülék a vártnál hamarabb érkezhet. Érdekesség, hogy a kínai gyártó – pont a Samsungnál történt fiaskó miatt – június közepén még azt közölte, hogy várnak kicsit, mert egyelőre ők sem merik piacra dobni a szintén nem olcsó Mate X-et.

