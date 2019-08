Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","shortLead":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","id":"20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb3167-a55e-4552-8d07-82e187f121d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:59","title":"Zebrán átkelő házaspárt gázoltak el Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","id":"20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd16a4-9dbb-4724-8c05-6f0f68abc392","keywords":null,"link":"/sport/20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:36","title":"Fucsovics visszatér a teniszválogatottba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","shortLead":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","id":"20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b349c1-b8f5-4511-8507-667fe95e96f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:51","title":"A fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással megvádolt sportvezető mellett.","shortLead":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással...","id":"20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93e995a-d417-4f9f-a240-9f2ddb92231f","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 07:26","title":"Nem fogadták el Gyárfás lemondását a FINA-ban és a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","shortLead":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","id":"20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340cb90a-db0e-4800-a3a9-1708baa56a86","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:30","title":"Kiderült a McDonald's „környezetbarát” papír szívószálairól, hogy nem újrahasznosíthatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni, visszahívni vagy bármiféle módon manipulálni\". ","shortLead":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni...","id":"20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15368ad6-feea-4390-949d-31b9d9135130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:05","title":"Zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","shortLead":"A japánok már a 2030-as években személyszállításra is használnának ehhez hasonló járműveket.","id":"20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3425a6-b235-4812-bd02-78bab4ddd034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cf0715-e97f-473c-a5f3-745f3ea6249e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_elektromos_repulo_auto_bemutato_fejlesztes_japan","timestamp":"2019. augusztus. 05. 22:20","title":"Elektromos \"repülő autót\" mutattak be Japánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több után is tömegmészárlást követtek el a posztolók.","shortLead":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több...","id":"20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eb3099-013e-4009-911e-9c1b8d2a6626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:33","title":"Eltűnhet az internetről az oldal, ahová tömeggyilkosságok előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]