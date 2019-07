Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen összekötni. Hamarosan kiderül, hol járnak a projektben.","shortLead":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen...","id":"20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8329a3-ea94-40fc-b82a-1e5fe26fedfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","timestamp":"2019. július. 15. 10:33","title":"Nagy bejelentésre készül holnap Elon Musk, az egész világot megváltoztathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","shortLead":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","id":"20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00289f61-29f9-408f-9e3c-854c9dc04730","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","timestamp":"2019. július. 15. 14:35","title":"Lezajlott Finnországban az első metálzenére kötő bajnokság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba vonul, erre az időre el kell hagynia a Nagy Ádámot is foglalkoztató első osztályú Bolognát.","shortLead":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba...","id":"20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bb406-204f-426a-b26b-109cc10bb842","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","timestamp":"2019. július. 13. 17:21","title":"Siniša Mihajlović, Nagy Ádámék edzője leukémiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is sorra épülnek új arénák. Néhol a pénzügyek miatt eközben két osztályt esik vissza a csapat, máshol megszűnik az utánpótlás.","shortLead":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is...","id":"20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf1d2b6-fcec-4a8d-ab4c-5c1f1eb82fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","timestamp":"2019. július. 15. 11:07","title":"A stadionépítési láz az NB III.-ban is tombol: mutatunk néhány kirívó példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","shortLead":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","id":"20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3351a364-7342-41d5-8788-3084f638ea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","timestamp":"2019. július. 14. 16:44","title":"Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","id":"20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffeaff-b832-4f83-bcd3-542d087f8d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","timestamp":"2019. július. 14. 11:24","title":"Egy belga férfi közel öt napig ült a vécén, hogy felállítson egy világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok viszont már elfogadják, a bitcoin tulajdonosok száma világszerte ötven millió körül jár, a kriptopénz piac egésze dinamikusan fejlődik. Ráadásul közel két év pangás után az árfolyam ismét emelkedik, június végén már a tízezer dolláros, lélektani határt is újra átlépte. A kriptopénzek, és a blokklánc technológia térnyerése mára megállíthatatlanná vált, ezért érdemes megismerkednünk a jelenséggel. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának első cikkét olvashatják.","shortLead":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok...","id":"20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a2ea7-07db-42e1-ab2f-14c0e680d0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","timestamp":"2019. július. 14. 10:00","title":"400 millió dollárnyi bitcoin tranzakció kevesebb, mint 700 forint költséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]