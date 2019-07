Eddig úgy tűnt, hogy a HongMeng lesz az a felület, amelyre az Androidot lecseréli majd a Huawei, de most úgy fest, erre mégsem kerül sor.

A Huawei saját fejlesztésű mobil operációs rendszere, a HongMeng nem okostelefonok, hanem mobilhálózatra kapcsolt ipari és lakossági berendezések számára készül – jelentette ki a Huawei Technologies igazgatótanácsának tagja, első alelnöke Catherine Chen, hangsúlyozva, hogy cége továbbra is az Android operációs rendszert használja majd okostelefonjai rendszerszoftvereként.

Korábban a nemzetközi médiában széles körben híresztelések jelentek meg arról, hogy a Huawei HongMeng operációs rendszerével készül kiváltani a Google operációs rendszerét okostelefonjaiban. Catherine Chen egy újságírói kérdésre válaszolva rámutatott, hogy a nemrégiben védjegyként is bejegyzett HongMeng ipari felhasználási célú fejlesztése már hosszabb ideje tart, régebben annál, hogy az amerikai szankciók miatt felmerülhetett volna az Android esetleges kiváltásának szükségessége.

Chen szerint ahhoz képest, hogy az okostelefonok operációs rendszereinek megírásához "több tucat millió sor" kódolásra van szükség, a HongMeng kódolása csak "hány százezer" sort igényelt, ennek köszönhetően sokkal biztonságosabb is azoknál. A felület ennek köszönheti azt is, hogy reakcióideje lényegesen rövidebb az okostelefonok operációs rendszereinél.

A HongMeng azt követően vált széles körben ismertté, hogy kiderült: a kínai gyártót érintő amerikai szankciók egyik következményeként a Google nem biztosíthatta operációs rendszerét a Huawei számára. A vállalat ezt követően hozakodott elő azzal, hogy saját felületet készít, amely 60 százalékkal fürgébb az Androidnál. A kínai média értesülését később a Huawei alapítója is megerősítette. Zsen Cseng-fej azonban úgy beszélt a rendszerről, hogy az bármire felmegy, vagyis nem kizárólag telefonokhoz készül, de – az elmondottak alapján – azokon is fut(hat). Korábban a vállalat vezérigazgatója, Richard Yu is ilyen kontextusban emlegette a rendszert, mint egy okostelefonokkal egyaránt kompatibilis felület.

Chen kijelentése így több mint furcsa.

Iparági hírek szerint a HongMenggel kapcsolatos munka olyannyira előrébb tart, hogy a gyártó most ősszel le is leplezi, többen azonban úgy vélik, már a gyártó augusztusi fejlesztői konferenciáján bemutatkozhat.

