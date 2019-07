Bemondta a Huawei-alapító: új operációs rendszerük mindenre felmegy, és az Apple-énél is jobb lesz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Tömpe István","category":"gazdasag","description":"Ma néhány ember hálózata birtokolja a gazdasági vagyon felét – állítja Tömpe István közgazdász, az Állami Vagyonügynökség első igazgatója, aki esszéjében áttekinti, milyen hibák és milyen játszmák vezettek Magyarországon a Nemzeti Együttműködés Rendszeréig, vagyis a NER-ig, amely az 1989-ben kezdődött rendszerváltás legutóbbi, autokratikus korszaka. ","shortLead":"Ma néhány ember hálózata birtokolja a gazdasági vagyon felét – állítja Tömpe István közgazdász, az Állami...","id":"20190707_Tompe_Istvan_Ali_baba_es_a_40_rablo_immar_azonos_egyletben_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2400b1b-5249-49ac-9ff8-a978a4d5bc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Tompe_Istvan_Ali_baba_es_a_40_rablo_immar_azonos_egyletben_mukodik","timestamp":"2019. július. 07. 10:00","title":"Tömpe István: \"Ali baba és a 40 rabló immár azonos egyletben működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett igényelni. A borszőlő felvásárlási áráról még nincs információ, de sok jóval nem kecsegtet. ","shortLead":"Több ezer hektárról zölden szedik a fürtöket, miután először írták ki azt a támogatást, amelyet zöldszüretre lehetett...","id":"20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428dbcc9-f70e-4cc5-a88c-e7d1991ab16a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_zoldszuret_tamogatas_borasz_szolo","timestamp":"2019. július. 08. 12:39","title":"Inkább érés előtt szüretelik le a szőlőt a magyar borvidékeken, azért legalább biztosan fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta Trump, Orbán jó munkát végez. Most beszédet mondhat.","shortLead":"Májusban a Fehér Házban fogadta Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akkor azt mondta...","id":"20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90560aa-6307-4f0d-8b69-207bfcd6ab30","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Evek_ota_nem_hivtak_most_beszedet_is_mond_Orban_az_amerikai_nagykovetseg_fuggetlenseg_napi_fogadasan","timestamp":"2019. július. 08. 11:27","title":"Beszédet is mond Orbán az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nem vállalta a felkérést, Grezsa István viszont igen. A miniszteri biztos \"önálló jelöltként\" indul az őszi önkormányzati választáson.","shortLead":"Lázár János nem vállalta a felkérést, Grezsa István viszont igen. A miniszteri biztos \"önálló jelöltként\" indul az őszi...","id":"20190708_grezsa_istvan_marki_zay_peter_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_hodmezovasarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a14cbe-0ca1-43bb-87c0-61e2e1a9bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_grezsa_istvan_marki_zay_peter_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_hodmezovasarhely","timestamp":"2019. július. 08. 16:23","title":"Megvan Márki-Zay ellenfele Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]