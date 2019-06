Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","shortLead":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","id":"20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109bceb-7def-4613-80b6-f423aeda8446","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","timestamp":"2019. június. 17. 08:57","title":"Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belharc Szombathelyen.","shortLead":"Belharc Szombathelyen.","id":"20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8e78c-e016-46f3-a9ab-93d5850b15fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Mar_egy_fideszes_vezeto_is_besokallt_a_kormanyparti_mediatol","timestamp":"2019. június. 16. 11:35","title":"Már egy fideszes vezető is besokallt a kormánypárti médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22888c41-1e9c-4bbb-a82c-cb7bc3b6a563","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják, mi okozta az áramkimaradást.","shortLead":"Nem tudják, mi okozta az áramkimaradást.","id":"20190616_Majdnem_otvenmillioan_maradtak_aram_nelkul_DelAmerkaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22888c41-1e9c-4bbb-a82c-cb7bc3b6a563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed3e84-b789-4199-803e-576c00da4726","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Majdnem_otvenmillioan_maradtak_aram_nelkul_DelAmerkaban__video","timestamp":"2019. június. 16. 20:34","title":"Majdnem ötvenmillióan maradtak áram nélkül Dél-Amerikában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","shortLead":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","id":"20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2724fae-b8ca-46ba-8894-42d039127486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","timestamp":"2019. június. 15. 13:18","title":"8 százalékos béremelést kapnak az ápolók júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5","c_author":"Morvay Péter","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik ellene, ezért rátámadt a független igazságszolgáltatásra, ami viszont már a cseh polgároknak is sok, tüntetéseken követelik a lemondását.","shortLead":"Andrej Babis maga a két lábon járó összeférhetetlenség, hiszen uniós pénzekből gazdagodik. Bűnvádi eljárás folyik...","id":"201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9c4107-2311-4b1f-bbc5-4d2c12dc71d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ceced9-8932-403c-af5b-20ace8757528","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__tuntetok_pragaban__babis_kitart__brusszelt_vadolja__zsebcselek","timestamp":"2019. június. 15. 15:00","title":"Orbán-módra brüsszelezik az uniós pénzekből gazdagodó cseh oligarcha-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","shortLead":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","id":"20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bf95d-4cee-4720-bcd5-65c840be19fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","timestamp":"2019. június. 16. 09:48","title":"Trump \"virtuális hazaárulással\" vádolta meg a The New York Timest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]