[{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például az övén keresztül. A Volt egyszer egy… Hollywood a rendező talán legszebb filmje: végső, szemlélődős búcsú a hatvanas évektől, Quentin Tarantino gyermekkorától. Brad Pittnek Oscart kellene kapnia. De a kutyának biztosan. Kritika.","shortLead":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például...","id":"20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f8d88-22fa-4cb5-992a-78005db61c12","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:00","title":"Tarantino kinyitja, majd becsukja a mennyek kapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott fel a szag.","shortLead":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott...","id":"20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071fa7a-8ce9-4c5e-99fc-3be50d908833","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:49","title":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár Felcsútról is jöhetett az orrfacsaró bűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","shortLead":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","id":"20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf3f03-3294-4197-81ee-f78041e85eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:20","title":"Mától él a hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök, felesége Melania, valamint egy olyan gyerek látható, akinek a szüleit a fehér felsőbbrendűségben hívő gyilkos lőtte le a helyi Walmart áruházban. Helyi források szerint a gyermeket már a fotózás előtt elvitték a kórházból, s csak azért vitték vissza az elárvult babát, hogy legyen kivel mutatkozni az első párnak.","shortLead":"A múlt hét végi El Pasó-i tömegmészárlás helyszínen készült egy kép, amelyen többek között Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a889aab6-4954-4584-a766-1220acf8802b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef3caac-7223-4d51-8f2f-a8c040f84ece","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Trump_a_first_lady_es_a_fotozasra_visszahozott_kolcsonarva","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:45","title":"Trump, a first lady és a fotózásra visszahozott kölcsönárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23907fd-15f1-4134-9afe-287ea55c548e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók gondoskodtak a két cuki emlősről.","shortLead":"A tűzoltók gondoskodtak a két cuki emlősről.","id":"20190809_Letran_menekulnek_a_mosomedvek_a_tuzbol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23907fd-15f1-4134-9afe-287ea55c548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351ce9d-0c92-418e-965b-45a7629acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Letran_menekulnek_a_mosomedvek_a_tuzbol__video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Létrán menekülnek a mosómedvék a tűzből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","shortLead":"Az orosz fővárosban ma is tüntetnek.","id":"20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ac6bba-23c8-49c4-b539-a824228485f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Rohamrendorok_vittek_el_Navalnij_szovetsegeset","timestamp":"2019. augusztus. 10. 17:37","title":"Rohamrendőrök vitték el Navalnij szövetségesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig hálával telt szívvel tapsoltunk a boldog-szomorú daloknak.","shortLead":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig...","id":"20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb2f65-8f46-4a37-b5e0-9e6fec255e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:48","title":"Darabokra törted a szívem – ez volt a National a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]