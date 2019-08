Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","shortLead":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","id":"20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dbbb1e-d9ef-4be9-803b-174cacc3378b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:24","title":"Trump lemondta a dániai útját, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","shortLead":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","id":"20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf758d0-42c3-4f3d-8412-2a7a93ec8b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval támadt feleségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","shortLead":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","id":"20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a77f18-308b-44f9-b459-e84433ef5db5","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:07","title":"Hivatalos: jön a Mátrix 4, Keanu Reeves is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építkezések 14 százaléka minimum egy évvel később készül el, mint ahogy azt eredetileg ígérték.","shortLead":"Az építkezések 14 százaléka minimum egy évvel később készül el, mint ahogy azt eredetileg ígérték.","id":"20190821_A_budapesti_lakasepitesek_tobb_mint_felet_nem_tudjak_hataridore_befejezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b05cb9-1552-4d5c-be50-0b5c933026b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190821_A_budapesti_lakasepitesek_tobb_mint_felet_nem_tudjak_hataridore_befejezni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:42","title":"A budapesti lakásépítések több mint felét nem tudják határidőre befejezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több évtizedes környezetkárosító gócot kell majd felszámolni Szarvason.","shortLead":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több...","id":"20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e2e23-b9ba-4a35-9f01-fb5b90663deb","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:35","title":"Felszámolják a gyártót, de gyártják tovább a szarvasi kávéfőzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt, az amerikai szakhatóság szerint azonban nincs ok az aggodalomra.","shortLead":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt...","id":"20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7badc305-05d1-4770-8221-9b480280146a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:03","title":"Ne aggódjon, nem veszélyes az 5G – üzenik az amerikai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két férfitől továbbra sem kaptak - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.","shortLead":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két...","id":"20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc40d6-e548-48ac-90c0-ad82fb8dc827","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:01","title":"Megtalálták a Tátrában eltűnt barlangászok felszerelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]