[{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggodalmát fejezte ki a katolikus egyházfő a vasárnapi úrangyala imádságában az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzek miatt.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a katolikus egyházfő a vasárnapi úrangyala imádságában az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzek...","id":"20190825_Ferenc_papa_is_megszolalt_az_amazoniai_erdotuzek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3cdaf4-7b3b-483c-a3c4-257b9a17be99","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Ferenc_papa_is_megszolalt_az_amazoniai_erdotuzek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:30","title":"Ferenc pápa is megszólalt az amazóniai erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79fe551-c4ec-4e60-b4fb-8410e8827cea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megrendelték az első példányt a Magnus Aircraft Zrt. pécs-pogányi repülőtéren lévő gyárában készülő, magyar fejlesztésű, kompozit testű repülőgépeiből.","shortLead":"Megrendelték az első példányt a Magnus Aircraft Zrt. pécs-pogányi repülőtéren lévő gyárában készülő, magyar...","id":"20190824_Megrendeltek_az_elso_peldanyt_a_magyar_fejlesztesu_pecsi_gyartasu_repulogepekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a79fe551-c4ec-4e60-b4fb-8410e8827cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecacdd93-37a9-4c1a-b94f-7f6f2574649f","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Megrendeltek_az_elso_peldanyt_a_magyar_fejlesztesu_pecsi_gyartasu_repulogepekbol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:18","title":"Megvan az első szerződés, jövőre már 80-90 repülőt gyártana a magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma felzárkóztatás az Emmitől a Belügyminisztériumhoz került.","shortLead":"A roma felzárkóztatás az Emmitől a Belügyminisztériumhoz került.","id":"20190826_Egyre_kisebb_Kasler_mozgastere_ujabb_teruletet_vettek_el_a_miniszteriumatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc033432-c32d-4742-b1cb-19ebe9464713","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Egyre_kisebb_Kasler_mozgastere_ujabb_teruletet_vettek_el_a_miniszteriumatol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:58","title":"Egyre kisebb Kásler mozgástere, újabb területet vettek el a minisztériumától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség szétoszlatta a kormányellenes tüntetőket, akik gyújtópalackokkal és kövekkel dobálták a biztonságiakat.","shortLead":"A hongkongi rendőrség szétoszlatta a kormányellenes tüntetőket, akik gyújtópalackokkal és kövekkel dobálták...","id":"20190824_Konnygazzal_oszlattak_szet_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5c10f6-3e76-4297-8a83-d9ad263978fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Konnygazzal_oszlattak_szet_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:24","title":"Könnygázzal oszlatták szét a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és a szolgálati nyugdíj visszaállítására lenne szükség.\r

","shortLead":"Egy felmérés szerint nagyon sok tűzoltó készül a pálya elhagyására, szinte minden válaszadó szerint magasabb bérre és...","id":"20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0f8da-0272-49c9-a676-ed446dc83509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_A_szakszervezet_felmerese_szerint_a_tuzoltok_haromnegyede_fontolgatja_a_palya_elhagyasat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:05","title":"A szakszervezet felmérése szerint a tűzoltók háromnegyede fontolgatja a pálya elhagyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg a segítségkérést.","shortLead":"A nők elleni erőszakkal is foglalkozó Patent jogásza szerint még mindig gyakran előfordul, hogy nem hallják meg...","id":"20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaa6079-a929-4ace-828d-c30ee540a0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_veszik_komolyan_Magyarorszagon_a_nok_segitsegkereset","timestamp":"2019. augusztus. 24. 22:05","title":"Nem veszik komolyan Magyarországon a nők segítségkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]