Szeptember 10-én, kedden mutatja be új mobilkészülékeit az Apple. A dátum most már biztos, a készülékek tulajdonságai még nem, de azért sok mindent lehet már sejteni.

Amikor az Apple szeptember 10-re állította a naptár ikonját az iOS 13 operációs rendszer már elérhető béta-verziójában, akkor szinte már biztosak lehettünk benne, hogy aznap lesz az új mobilkészülékek bemutatója. Ez most már biztos, a vállalat ugyanis kiküldte a meghívókat a sajtó képviselőinek.

A dokumentumban az ezúttal 3D-hatású Apple-logó mellé a "By innovation only" felirat került. A szójáték az angol "by invitation only" (magyarul: [belépés] csak meghívóval) kifejezéssel cseng össze.

© Apple

Sajtóinformációk szerint az Apple elhagyja az iPhone X idején behozott római számozást, az új készülékek már az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max neveket kaphatják. A várakozások szerint a 6,1 hüvelykes képernyővel szerelt iPhone 11 a mostani olcsóbb Apple-mobil, az iPhone XR utódja lesz. Az 5,8 colos iPhone 11 Pro lehet az "alap" iPhone-modell, a legnagyobb pedig a 6,5 hüvelykes lesz.

Az iPhone 11 Pro és a Pro Max hátuljára négyzetalakú kamerasziget kerülhet. A 2019-es iPhone-ok állítólag továbbra sem kapják meg az USB-C típusú csatlakozót, viszont az Apple a készülék mellé csomagolhat egy, az eddiginél – a mai korban nevetségesen lassúnak számító 5 wattosnál – jóval gyorsabb, 18 wattos töltőt. Iparági pletykák szerint megszűnnek a 64 gigás modellek, a legolcsóbb iPhone is 128 gigányi belső tárhellyel érkezik majd.

