Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más lesz, mint az amerikaiak által megnyert első. Az egyik fő különbség, hogy új vetélytársak is jelentkeztek – például Kína, India és az Európai Unió –, a másik pedig az, hogy most nemcsak a tudományos és ideológiai célok fontosak, hanem a gazdaságiak is.","shortLead":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más...","id":"20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441559e8-bf2a-4d38-862d-8f413860a8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 18. 14:20","title":"Az űrverseny eddig csak vitte a pénzt, a fő cél most már az, hogy hozza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","shortLead":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","id":"20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e333ecf-115c-4085-87c2-50ef9c8481fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","timestamp":"2019. július. 18. 12:15","title":"Szokatlan, de szép kampányt indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem alkalmas, amilyent az exportáló magyar cégek használnak.","shortLead":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem...","id":"20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e30d6f-427f-4a43-b58b-99cae21ad437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","timestamp":"2019. július. 17. 10:52","title":"Nem kikötőt, hanem elhagyott ipartelepet vett a kormány Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során igencsak meglepte őket, amit az egyik kínai gyárban találtak.","shortLead":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során...","id":"20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df3f443-beb5-4700-997f-f009df1bdc65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","timestamp":"2019. július. 18. 14:03","title":"Alagutat ástak a munkások egy kínai gyárban, hogy kicsempésszék az iPhone-alkatrészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult, ezekre fejleszt alkalmazásokat. A letöltési számokat látva egyértelmű, hogy jól teszi.","shortLead":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult...","id":"20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1547a-b5b7-45fb-91ac-5bb304548659","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","timestamp":"2019. július. 17. 12:03","title":"Androidra már 1 000 000 000-szor letöltötték, mobilon is közkedvelt a Word","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyitják az M0 autóút szigetszentmiklósi csomópontjának lehajtóját, viszont vasárnap elkezdődik a halásztelki csomópont felújítása. ","shortLead":"Megnyitják az M0 autóút szigetszentmiklósi csomópontjának lehajtóját, viszont vasárnap elkezdődik a halásztelki...","id":"20190718_Halasztelek_M0s_lehajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76273d-a517-4f04-80ca-12790887daf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Halasztelek_M0s_lehajto","timestamp":"2019. július. 18. 15:09","title":"A dugó marad, csak máshol lesz problémás az M0-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","shortLead":"Az autók érkezése sokkal súlyosabb problémát is felvet.","id":"20190717_eszak_korea_csempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca421aec-7842-49f6-bf52-47097353fa6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eszak_korea_csempeszet","timestamp":"2019. július. 17. 18:45","title":"Hogy kaphatta meg a diktátor a Mercedesét, miközben Észak-Koreát fojtogatják a szankciók ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal fennálló elszámolási viták miatt szigorított korábban.","shortLead":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal...","id":"20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f35ff35-39ad-489b-92c0-81228057b666","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","timestamp":"2019. július. 18. 16:03","title":"A kormány kiengedi a féket az uniós támogatások megelőlegezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]