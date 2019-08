Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","shortLead":"Kedden este villám csapott egy XVIII. kerületi házba, hamar lángokba borult az épület.","id":"20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fbd4e-1489-45d8-b03d-9bb7f16a11b6","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Szomszedjai_mentettek_meg_az_idos_budapesti_not_akinek_villam_csapott_a_hazaba","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:08","title":"Szomszédjai mentették meg az idős budapesti nőt, akinek villám csapott a házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","shortLead":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","id":"20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5107883-2038-4c87-92fd-48f06c1dfd36","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:43","title":"Kígyómasszázs az új divat, csak bírja idegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői standokon sokszor még ennél is kevesebbért. Az érdekszövetség által kiharcolt áremelkedéssel egyelőre csak az áruházlánc járt jól. ","shortLead":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői...","id":"20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2887ad-53c3-4c10-b47d-5c3d9b727b59","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:05","title":"Dinnyekáosz: a termelők már 500 forintos kilónkénti árakról beszélnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","shortLead":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","id":"20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42acda8-e2f5-44cc-b93e-ed62831d5d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:36","title":"Korlátozni és ellenőrizni akarják az orosz tudósok külföldi kapcsolattartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még csak kétévesek, így alig félméteresek, de idővel azért kétméteresek lesznek. ","shortLead":"Még csak kétévesek, így alig félméteresek, de idővel azért kétméteresek lesznek. ","id":"20190816_Ritka_kubai_rombuszkrokodilok_erkeztek_a_budapesti_allatkertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c7794a-e82d-4fb1-9ce9-d6bf77f4669d","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ritka_kubai_rombuszkrokodilok_erkeztek_a_budapesti_allatkertbe","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:44","title":"Ritka kubai rombuszkrokodilok érkeztek a budapesti állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt menedékkérő indult el Líbiából, amikor a Frontex rájuk talált, már csak Mohammed maradt. ","shortLead":"Tizenöt menedékkérő indult el Líbiából, amikor a Frontex rájuk talált, már csak Mohammed maradt. ","id":"20190816_Tengerbe_dobta_halott_utastarsait_igy_hanykolodott_11_napig_a_nyilt_vizen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a7cd75-5328-4bce-9a42-ef627c86d757","keywords":null,"link":"/vilag/20190816_Tengerbe_dobta_halott_utastarsait_igy_hanykolodott_11_napig_a_nyilt_vizen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:51","title":"Tengerbe dobta halott utastársait, így hánykolódott 11 napig a nyílt vízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan szakágban, ahol az a cél, hogy minél messzebbre üssék a labdát.","shortLead":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan...","id":"20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ac3049-673f-4c25-86f3-2f307250593a","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:53","title":"Shane Tusup: Sosem tartottam magam úszóedzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]