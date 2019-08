Csak néhány napja, hogy újra játszható lett a Blizzard régi/új sikerjátékának, a WoW (World of Warcraft) első verziója, ami most is rengeteg felhasználót érdekel. Mivel online programról van szó, internetre is szükség van hozzá, anélkül a játék sajnos nem indítható.

Egy norvég szolgáltató, a Lyse épp a szerverek hétfő esti indulásakor tervezett végrehajtani egy jelentősebb karbantartást. Az esti takarítás, ellenőrzés bevetett dolog az üzemeltetők részéről, de a cég most mégsem végezte ezt el – és ennek épp a WoW volt az oka.

A PC Gamer azt írja, a Lyse e-mailben nyugtatta meg felhasználóit, hogy a karbantartásra egy későbbi időpontban, szeptember első hetében kerül majd sor. Addig pedig hagyja, hogy a felhasználók zavartalanul fejlesszék karakterüket, felfedezzék a játékbéli világot.

A Lyse eredetileg is e-mailben szólt az ügyfeleknek, hogy augusztus vége felé egy hosszabb ideig tartó üzemszünetre kell készülniük. Bár már akkor is tudható volt a WoW indulása, a cég valószínűleg átgondolta a dolgot, már csak a nagyfokú érdeklődés miatt is. A játékba ugyanis annyian léptek be rövid idő alatt, hogy komoly várólista alakult ki. Ilyenkor a játékos a karakterválasztó képernyőn ragad mindaddig, míg az előtte lévők be nem léptek.

A WoW Classic a Blizzard több egy évtizedes múltra visszatekintő, rendkívül sikeres játéka, amely kis túlzással szinte mindenütt játszható. A magyarok közt is igen népszerű, az új hírek szerint több hazai klán is várja a jelentkezőket, ha valaki csapatban szeretne haladni.

Az új őrületre egy telefongyártó is lecsapott.

