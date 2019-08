Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","id":"20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291b8351-0e09-43cf-8ca6-d4e61ae798da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:50","title":"Újabb milliárdokkal drágul a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi városvezetőt nyilvántartásba vette a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra mint a Fidesz és a KDNP közös jelöltjét. ","shortLead":"A jelenlegi városvezetőt nyilvántartásba vette a Fővárosi Választási Bizottság az októberi önkormányzati választásra...","id":"20190828_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_nyilvantartasba_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69da5dba-258a-4bd4-8434-d1bc8f340181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3477227-9378-40c0-9dd9-8531aca9750a","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_nyilvantartasba_vetel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:18","title":"Tarlós az első hivatalos főpolgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","shortLead":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","id":"20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dee832d-8c55-4b76-82dc-5d18913f7059","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:44","title":"Elképesztő régészeti feltárás: több tízezer lelet került elő Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee079da0-0e53-43bc-aa73-124276937c9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriába mentek a legtöbben vonattal Magyarországról, de egyre többen utaznak Romániába és Németországba is.","shortLead":"Ausztriába mentek a legtöbben vonattal Magyarországról, de egyre többen utaznak Romániába és Németországba is.","id":"20190828_Nagyot_nott_a_MAV_nemzetkozi_jaratainak_forgalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee079da0-0e53-43bc-aa73-124276937c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9994500e-ac8e-4771-860d-edc2d3550028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Nagyot_nott_a_MAV_nemzetkozi_jaratainak_forgalma","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:49","title":"Nagyot nőtt a MÁV nemzetközi járatainak forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]