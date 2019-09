Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal a sebességkorlátozás nélküli Autobahnon.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal...","id":"20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb03c49-c1df-4c5c-923b-8d06a9d6684e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:41","title":"Videó: így hasít padlógázzal a német autópályán egy új Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","shortLead":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","id":"20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cdf3df-df51-4cce-b2e1-d60cde6a97e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Elérte a legdurvább erősséget a Dorian hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bejegyzés szerintük egész másra utal.","shortLead":"A bejegyzés szerintük egész másra utal.","id":"20190903_szolnoki_tobbseg_ellenzek_kis_grofo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52230d1b-deca-4f02-a000-35f782b18e24","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_szolnoki_tobbseg_ellenzek_kis_grofo","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:17","title":"A szolnoki ellenzék szerint nem cigányozni akartak Kis Grófo fotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","shortLead":"Valamint a Királyfi, a Királylány, a Kiskirályfi, az Öregkirály, a Dadus, a Kancellár és a Sárkányfűárus.","id":"20190902_Belyeget_kapott_Susu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=578914bf-6bb1-4cb4-9952-74246dd067e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173206d2-0f46-4412-8c54-c7fc3e13cecc","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Belyeget_kapott_Susu","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:04","title":"Bélyeget kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","shortLead":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","id":"20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f00e5-96b0-4d0c-951b-4545d18848ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:58","title":"Nyolc hónap egy luxus-óceánjárón – rekordot döntene a Viking új járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","shortLead":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","id":"20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c3330-0f57-4ab8-a386-759dfcb19a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:54","title":"Nem járt az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]