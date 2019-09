Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején bűzlött egész Budapest, valószínűleg az olvasóink közül is sokan emlékeznek ezekre a percekre. Hatósági vizsgálat indult, mostanra kiderült, honnan jött az orrfacsaró trágyaszag. Bár annak az Orbán Balázs államtitkár által megnevezett cégnek nincs nyoma az adatbázisokban.","shortLead":"Augusztus elején bűzlött egész Budapest, valószínűleg az olvasóink közül is sokan emlékeznek ezekre a percekre...","id":"20190904_Kiderult_honnan_jott_a_tragyaszag_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49173ad3-1061-4fb3-b62d-28b19fe5e262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90956ed-fcea-4c96-8e91-6ead50dc9934","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Kiderult_honnan_jott_a_tragyaszag_Budapestre","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:01","title":"Kiderült, honnan jött a trágyaszag Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e1d8d3-be4a-4bf2-94b1-6e67961ffb7b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szeptember 15-től kénytelen leállítani járatait a Norwegian Air Írország és Észak-Amerika között, mert 18 Boeing 737 MAX várja egyelőre hiába a felszállási engedélyt. Ezért a pénzügyi gondokkal küzdő cég kétéves haladékot kényszerült kérni egy 380 millió dolláros kötvénycsomagra. Vagyis most a kötvénytulajdonosok kezében van a Norwegian Air élete.","shortLead":"Szeptember 15-től kénytelen leállítani járatait a Norwegian Air Írország és Észak-Amerika között, mert 18 Boeing 737...","id":"20190904_Komoly_gondok_vannak_Europa_harmadik_legnagyobb_fapados_legitarsasaganal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e1d8d3-be4a-4bf2-94b1-6e67961ffb7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592cea59-d6cd-46f4-a938-9b68d9a749c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Komoly_gondok_vannak_Europa_harmadik_legnagyobb_fapados_legitarsasaganal","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:15","title":"Komoly gondok vannak Európa harmadik legnagyobb fapados légitársaságánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","shortLead":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","id":"20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f7230c-4e1c-4cc5-91ed-95dc01023bd9","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:44","title":"Megbontotta a háztetőt egy leszálló repülőgép Rákoshegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e281b8-906f-40ff-b0fe-8840081ee7e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok új sportkupéját az év végén kezdik el gyártani.","shortLead":"A bajorok új sportkupéját az év végén kezdik el gyártani.","id":"20190903_gyujtok_feltett_kincse_lesz_ez_a_most_leleplezett_uj_bmw_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e281b8-906f-40ff-b0fe-8840081ee7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49368dc2-5c15-44c6-b7bd-97b0c0d59132","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_gyujtok_feltett_kincse_lesz_ez_a_most_leleplezett_uj_bmw_m4","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:21","title":"Gyűjtők féltett kincse lesz ez a most leleplezett új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A floridai repteret már korábban lezárták.","shortLead":"A floridai repteret már korábban lezárták.","id":"20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41420f20-16f9-4ab0-8cbc-f7f03204f978","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:52","title":"Dorian észak felé araszol, Florida, Georgia és Karolina veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki a kasztrálással. ","shortLead":"A parlament még július 11-én fogadta el az indítványt, amely a szexuális bűnözőkre kiszabott büntetést egészítené ki...","id":"20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec03aa8-2bc3-44ee-bceb-74b60efddad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312df630-fe94-4552-b75f-b83cf34c67db","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Az_ukran_elnok_visszadobta_a_kemiai_kasztralasrol_szolo_torvenymodositast","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:04","title":"Az ukrán elnök visszadobta a pedofilok kémiai kasztrálásáról szóló törvénymódosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főtáv beruházása hét hónapos csúszásban van.","shortLead":"A Főtáv beruházása hét hónapos csúszásban van.","id":"20190903_fotav_kemenytes_belvaros_budapest_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac26ca-bc3e-4a99-88e9-a7920c6ca9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fotav_kemenytes_belvaros_budapest_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:05","title":"Csúszik a munka, egyelőre maradnak a dugók Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]