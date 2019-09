Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","shortLead":"Apró, de érdekes változás jelent meg a Facebook kijelentkezés utáni képernyőjén.","id":"20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939a67e-b12d-40ff-b395-c5ff71da1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_fizetos_facebook_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:03","title":"A Facebook már nem mondja magáról, hogy \"ingyenes és az is marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f9c1c-45ad-4918-a15e-36630a152aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre nem sikerült a teljes útfelújítás.","shortLead":"Elsőre nem sikerült a teljes útfelújítás.","id":"20190904_parkolo_auto_aszfaltozas_buhera_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f9c1c-45ad-4918-a15e-36630a152aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d3d86d-6cf2-4c0f-a506-4d5cfd0ba334","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_parkolo_auto_aszfaltozas_buhera_pecs","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:20","title":"Ott maradt az út mellett egy autó Pécsen az aszfaltozáskor, a munkások megoldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okozhatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pedig erősen hasonlít egy tábla csokira.","shortLead":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni...","id":"20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400e277-4820-4dff-b584-93e5a2a86f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:05","title":"Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a Földre az űrből – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20dd52e-d7ae-4faf-80d4-1edaf47f4188","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Immár két évtizede működik Veresegyházon a GE repüléstechnikai üzletágának, az Aviationnak az üzeme. Casey Ott-tal, a helyi vezetővel több közt arról beszélgettünk, hogy milyen hatással volt a 2001 szeptemberi merényletsorozat a magyarországi gyárra, illetve hogyan küzdenek meg a munkaerőhiánnyal.","shortLead":"Immár két évtizede működik Veresegyházon a GE repüléstechnikai üzletágának, az Aviationnak az üzeme. Casey Ott-tal...","id":"20190904_ge_aviation_veresegyhaz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20dd52e-d7ae-4faf-80d4-1edaf47f4188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa595775-67e5-48b9-87c0-8431e8ed08e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_ge_aviation_veresegyhaz_interju","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:45","title":"Mit csinál egy világcég 20 éve Veresegyházon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google-nek súlyos pénzbírságot kell fizetnie. ","shortLead":"A Google-nek súlyos pénzbírságot kell fizetnie. ","id":"20190904_Illegalis_adatgyujtes_YouTube_Google_penzbirsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1875f0-cd78-4a59-a8e0-c5318a2fbeac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_Illegalis_adatgyujtes_YouTube_Google_penzbirsag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:37","title":"Illegálisan gyűjtötte gyerekek adatait a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","shortLead":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","id":"20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36617128-f274-4a5d-bad4-a184b48d86b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:15","title":"Beüzemeltek egy óriás gépsort a Tiszán, hogy megtisztítsák a folyót a szeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","id":"20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060b34f-f170-451e-99ef-50e4aab1be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Súlyos baleset Mindszentkállánál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]