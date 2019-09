Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","shortLead":"Az irányítástechnikára vonatkozó több mint 100 milliárd forintos tenderből kiszorultak az oroszok. ","id":"20190905_paks2_beszallito_roszatom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98bbd3d-365c-484a-884e-c14e3491544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_paks2_beszallito_roszatom","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:28","title":"Nyugati beszállító adhatja Paks II egy fontos beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone II, amelyre kínai vásárlók tömegei csaptak le, hamarosan Európában is megvásárolható lesz.","shortLead":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone...","id":"20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933446d-3086-4130-bcd7-251448e1a2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:03","title":"Hozzánk is jön az androidos telefon, amelyből 3 nap alatt adtak el 2 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","shortLead":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","id":"20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70384ad6-36a5-4511-971b-9901f5048b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:08","title":"Médiafelügyeleti káosszal futhatunk neki az önkormányzati választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kabinet csütörtök reggel teszi le az esküt. ","shortLead":"A kabinet csütörtök reggel teszi le az esküt. ","id":"20190904_megalakult_az_uj_olasz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc1aef-fdca-44c5-a88b-f8b9b0e980e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_megalakult_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:42","title":"Megalakult az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","shortLead":"Plusz egy rakás hamis cipőt is.","id":"20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d662014-130d-41ad-994b-fdd03fe077e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Egy_teherauto_hamis_parfumot_fogtak_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:13","title":"Egy teherautó hamis parfümöt fogtak az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","shortLead":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","id":"20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b7f21-c9e9-4983-842e-85b2a2c56913","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:46","title":"Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]