A Huawei sem meri piacra dobni az összehajtható telefonját, tovább csúszik a Mate X

Az év elejére már a Huawei is elkészült a saját, Mate X névre keresztelt összehajtható okostelefonjával, a Samsung Galaxy Fold fiaskóját látva jobbnak látták, ha a biztonság kedvéért elhalasztják a piaci bevezetést. A készülékről azóta nem sokat lehetett hallani, az elmúlt időszakban azonban egyre több helyen tűnt fel – kiszúrták például a Huawei-vezér kezében is a sencseni repülőtéren.

Nemrég már arról szóltak a hírek, hogy szeptemberben debütálhat a készülék, július végén kiderült, mégsem ez a helyzet, és csúszás várható. A TechRadar beszámolója szerint valóban ez a helyzet, a Mate X-et leghamrabb novemberben dobhatják piacra.

Így nézett ki az év elején a Huawei Mate X. Jön majd némi változás. © hvg.hu

Ezek fényében talán korainak tűnhet a következő Mate X-ről beszélni, de az iparágban persze már ez is téma. A sajtóbeszámoló alapján a Huawei következő összahajtható mobiljának több kijelzője lesz – de hogy ezt hogy kell elképzelni egy egyébként is elöl-hátul képernyővel borított mobil esetén, azt nem tudni. (Esetleg úgy, ahogy a samsungos megoldás is két képernyőből áll.)

A hamarosan érkező Mate X-en egyébként történt némi átalakítás az eredeti koncepcióhoz képest, de ez nem számottevő: módosítottak a hajlítást lehetővé tevő mechanikán, és vékonyabb lett a bekapcsoló gomb.

