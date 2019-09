Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező ártatlanságában, és bármikor szívesen dolgozna vele a jövőben is. ","shortLead":"A színésznő védelmébe vette Woody Allent egy interjúban. Scarlett Johansson azt mondta, hogy hisz a rendező...","id":"20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481133e6-8089-4a53-a360-b9f5e91c693d","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Szeretem_Woodyt_es_hiszek_neki__Scarlett_Johansson_kiall_a_zaklatassal_vadolt_rendezo_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:09","title":"„Szeretem Woodyt és hiszek neki” – Scarlett Johansson kiáll a zaklatással vádolt rendező mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be869f-5897-4881-9518-2eb420fd9a17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros bajnok nyolcvanhat éves volt.","shortLead":"A hatszoros bajnok nyolcvanhat éves volt.","id":"20190904_Berendy_Pal_vasas_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41be869f-5897-4881-9518-2eb420fd9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642b7d3-d57d-4efd-a21d-a7c4edc3c2e2","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Berendy_Pal_vasas_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:23","title":"Elhunyt Berendy Pál, a Vasas legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem nőtt akkorát egy év alatt egy családi vállalkozás értéke, mint a Mészáros Csoporté.","shortLead":"Soha nem nőtt akkorát egy év alatt egy családi vállalkozás értéke, mint a Mészáros Csoporté.","id":"20190904_meszaros_lorinc_csaladi_vallalkozas_forbes_becsult_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8094add-7f57-4974-b87f-2ce68c5dc74f","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_meszaros_lorinc_csaladi_vallalkozas_forbes_becsult_ertek","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:30","title":"Mészároséké a legnagyobb magyar családi vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt a belga városban.","shortLead":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt...","id":"20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2d1ef9-e968-4440-93a4-8794292fdaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:30","title":"Robbanás volt Antwerpenben, három épület összeomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos történelemkönyvét.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos...","id":"20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd039da-ce5a-4988-8784-a92e17294b32","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:07","title":"\"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve\" – adja feladatul az ötödikes tankönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4104c9b-32ab-46c7-9bcb-41528dba7eb8","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A szerelem és az ismerkedés nem a fiatalok kiváltsága. És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos középkorú nő és férfi keresi azt a személyt, akivel megoszthatja az életét. 50 feletti hölgyeket kérdeztünk arról, hogyan keresik, vagy találták meg párjukat, milyen nehézségekbe ütköztek, és vannak-e mások számára is hasznos tanácsaik.","shortLead":"A szerelem és az ismerkedés nem a fiatalok kiváltsága. És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos...","id":"remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4104c9b-32ab-46c7-9bcb-41528dba7eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a6628c-eb73-4423-aeb9-ef6260052e13","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:30","title":"50-es nő vagyok és társat keresek. De hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]