[{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van ragadtatva Christine Lagarde-tól, bár IMF-elnöksége idején még konfliktusos volt a viszony. A Közgazdasági Társaság vándorgyűlésen hallgattuk meg Matolcsy Györgyöt.","shortLead":"Veszélyes vizeken is az élen kell maradni – véli a jegybank elnöke, aki új gazdasági modellt sürget, és el van...","id":"20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fb599c-92b3-4f2e-ad00-e57fa30d6b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Matolcsy_Jon_a_magyar_modell_20","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:40","title":"Matolcsy György: Jön a magyar modell 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","shortLead":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","id":"20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fde16d8-3707-41a6-bd36-b97a261ccf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:25","title":"Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók száma is. Körülnéztünk, hogy hol milyen megoldásokkal segítik az új technológia terjedését, illetve mivel támogatják a városok „kizöldülését”. ","shortLead":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók...","id":"fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed63c07-03fc-44dc-a3c8-f8be0a90596e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:30","title":"Ezek a világ elektromosautó-fővárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből érezni, mivel a Metro egyből vissza is bérelte az épületeket.","shortLead":"Egy osztrák ingatlanfejlesztő cég vásárolta meg az ingatlanokat. Az ígéretek szerint a vásárlók semmit sem fognak ebből...","id":"20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e754bafc-3ea6-42da-a385-4927ada12690","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190904_metro_aruhazak_ingatlan_eladas_berles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:48","title":"Eladta három ingatlanát a Metro Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","shortLead":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","id":"20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858f48d-d841-4956-88ce-f9f4f7ae5dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Putyin hiperszonikus fegyvereket adna el az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","shortLead":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","id":"20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2397a8-3aa3-4e65-a513-e1dad9d62469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:56","title":"Vontatási \"matrjoska babát\" láttak Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]