Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további órák teltek el, és Strache lemondása kellett hozzá, hogy az alapítványi pártmédia hírt adjon az esetről. Ám erőteljes tanácstalanság érezhető, hogy a propagandasajtó miként tálalja, milyen összefüggésbe helyezze a történteket. Nem kell fáradniuk, megírtuk helyettük. Idős, lengyel papok és nyaraló, bevándorlásellenes államférfiak a liberális maffia célkeresztjében!

Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.
Négy embert vittek kórházba Kőbányán szén-monoxid-szivárgás miatt

Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről

Nem meglepő a zeneválasztás.
Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után

Kedden viszik ki a szavazólapokat a külképviseletekre, ahol azok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön lesznek az EP-választás napján, és péntekig regisztráltak.
Húszezer kivándorolt magyar jelentkezett csak be szavazni

A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen bizonyított a fordítás. Ezt talán benézték: mégsem sikerült megfejteni az érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét

A OnePlus szerint a héten bemutatott csúcsmobil, a OnePlus 7 Pro kamerája nemcsak teljesítmény terén, fizikai értelemben is nagyon erős. És erre mutattak is egy példát.
Megkínozta a OnePlus az új csúcsmobil szelfikameráját, látványos lett a végeredmény – videó

Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét. Úgy tűnik, az USA első embere forral valamit, amivel akár korlátozhatják is ezeket a cégeket.
Trumpék előálltak valamivel, és ennek a Facebook és a Twitter ihatja meg a levét