[{"available":true,"c_guid":"09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra, mintha valóban lenne saját politikai érdekérvényesítő képessége. ","shortLead":"Önkormányzati választások előtt a KDNP néha életjeleket ad magáról, egyes helyi szervezetei úgy tekintenek a pártra...","id":"201938_balatonparti_tortenesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09586ff2-4db2-42b4-a78b-069b16c97b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682b2a8-b48d-4233-813d-c7d60f2f689d","keywords":null,"link":"/360/201938_balatonparti_tortenesek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:17","title":"Kormánypártiak gyűrik egymást a választás előtt a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint minderről a polgármester is tudott.","shortLead":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint...","id":"20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02626b9-d099-4f3b-9520-8005b48b240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:17","title":"A Fidesz politikusa részesülni akart az egri vár fejlesztési pénzeiből, állítja a volt igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","shortLead":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","id":"20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a659b25e-2f2a-4c54-96e7-6f3b25d8a672","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:11","title":"Nők százai csaptak össze a rohamrendőrökkel egy ecuadori abortusztüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából, amelyet az Imelda nevű trópusi vihar sújt.","shortLead":"Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki csütörtökön az Egyesült Államokban a texasi Houston városából...","id":"20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72ac4fe-8ced-4e94-895a-b6f369f9cffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9be20-64ce-403c-b090-c79f0db1d7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_houston_texas_tropusi_vihar_imelda_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:58","title":"Imelda elintézte: katasztrófa sújtotta területté vált Houston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48e54d5-2622-43ed-ae3f-d9d165704fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több tucat ember feküdt le a Széll Kálmán térre, hogy felhívja a figyelmet a világméretű problémára.","shortLead":"Több tucat ember feküdt le a Széll Kálmán térre, hogy felhívja a figyelmet a világméretű problémára.","id":"20190920_Budapesten_is_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48e54d5-2622-43ed-ae3f-d9d165704fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7cf5ff-2ad3-4ff9-8081-b3a50353b7aa","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Budapesten_is_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:55","title":"Budapesten is tüntettek a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","shortLead":"A 30Y frontembere egy ellenzéki jelöltet támogat a pécsi választáson.","id":"20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400941ca-c36c-47b5-9fbd-5114298635e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fdca83-8a34-4390-b9cc-ccd8689a534e","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Beck_Zoli_is_beszallt_a_pecsi_kampanyba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:01","title":"Beck Zoli is beszállt a pécsi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve a bolygó jövőjéért aggódó fiatalok. Van, ahol már a politikusok ingerküszöbét is elérte a Greta Thunberg által elindított mozgalom.","shortLead":"Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve...","id":"20190920_klimavaltozas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3eecf35-e111-4693-9628-8ecb8a3636a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87027d4-112d-4070-81df-e0a30943fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_klimavaltozas_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:05","title":"\"Hány embernek kell még meghalnia?\" Milliók tüntettek a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band 4. Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban az újdonság.","shortLead":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band...","id":"20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24114315-3bbd-4109-bec8-feaf61deed94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"11 ezerbe kerül a Xiaomi okossága, ami csuklóból elárul rólunk sok mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]