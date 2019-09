Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","shortLead":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","id":"20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413fa7-7ffe-4506-804f-a9b6b7cfd254","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:07","title":"Simonka betegnek mondta magát, a saját fórumára sem ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c8fce-cbba-45d1-b1e0-2c532e3cd6b8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Akár már szeptemberben beüthet egy kisebb válság – mondta Gulyás Gergely még márciusban, közelebbről meg nem nevezett „megbízható szakértői véleményekre” alapozva. Válság egyelőre még nincs, de azt bátran kijelenthetjük, hogy valami furcsa történik a gazdasággal. Mi zajlik, és lehet-e nagyobb baj?","shortLead":"Akár már szeptemberben beüthet egy kisebb válság – mondta Gulyás Gergely még márciusban, közelebbről meg nem nevezett...","id":"20190919_valsag_forintarfolyam_olajar_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233c8fce-cbba-45d1-b1e0-2c532e3cd6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacbfdb2-3afe-4b4e-a339-ced9ef2931d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_valsag_forintarfolyam_olajar_gdp","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:30","title":"Válságot várt a kormány szeptemberre – ez már annak az előszele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral szerződött magánfogorvosok. Szószólójuk, Nagy Ákos szerint az igazságérzetük diktálta a lépést, a megbecsülés hiánya miatt. A fogorvos portrénkban azt is elárulja, milyen az, amikor neki kell beülnie egy kollégája székébe, páciensként. ","shortLead":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral...","id":"20190918_Nagy_Akos_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27ecfc-f3e7-4d2b-a64c-555530ef7248","keywords":null,"link":"/360/20190918_Nagy_Akos_portre","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:20","title":"\"Azért, mert nem lakunk a híd alatt, még jogunk van a tisztességes bérhez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","id":"20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355baa13-15fd-4b22-85ab-ae23436aece7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:21","title":"Varga Judit szerint a magyar ügyészség kiemelten üldözi a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]