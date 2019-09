Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","shortLead":"Megnyílt az Újpesti rakparton a Zsilip, amely zsinagóga és közösségi központ egyben. ","id":"20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dc93d02-1ba1-4138-aee8-1eba50cab2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a08796-a6b0-4475-93a9-ff11ac0f525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Uj_zsinagogat_avattak_Ujlipotvarosban_vasarnap","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:21","title":"Új zsinagógát avattak Újlipótvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","shortLead":"Önkormányzati kiadványban kapcsolták össze Láng Zsolt nevét a fejlesztésekkel. ","id":"20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcd03c-016a-4731-aec6-7fe5518ffdd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Kimondtak_jogserto_kiadvanyban_kampanyolt_a_II_kerulet_Lang_Zsolt_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:46","title":"Kimondták: jogsértő kiadványban kampányolt a II. kerület Láng Zsolt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","shortLead":"Németh Szilárd akkora elánnal utasította el a kérdésünket Edelényben, ami még minket is meglepett. ","id":"20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b76d67-78dc-4d21-9846-bf0b47136c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a7de44-256d-4bec-8ebf-99a357a24569","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Nemeth_Szilard_Kulonosebben_engem_nem_erdekel_az_on_kerdese","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:11","title":"Németh Szilárd: Engem nem érdekel az ön kérdése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új Corsa variáns is.","shortLead":"Kis méret, alacsony tömeg, pörgős motor - ez volt a legkisebb GSi titka, és ezen a vonalon indul el a most kijött új...","id":"20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b9cdd8-0fb5-49d1-8fb5-1a01c64c8a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c526a4ad-0fef-4e16-b8d2-642bb0ddfddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_az_elso_corsa_gsinek_allit_emleket_a_legujabb_sportos_kis_opel","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:21","title":"Az első Corsa GSi-nek állít emléket a legújabb sportos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről.","shortLead":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami...","id":"sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b949af6-c5c6-4bb1-b6b2-7ab2c068bf7a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:30","title":"Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420","c_author":"Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne, hogy kevesebb fast fashion holmit vásároljanak az emberek, helyettük inkább a tartós, jobb minőségű ruhákat keressék, amelyeket nem kell egy év múlva kidobni.","shortLead":"A Belvárosban akciózó környezetvédő aktivisták szerint a divatipar kizsákmányoló és szennyező. A cél az lenne...","id":"20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d899c0d-ec11-41d3-96e4-a5cf9d3a1420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f701f36-72b7-4921-9de5-0c796d5bcdb2","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_fast_fashion_tuntetes_budapest_nyiro_fanni","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:00","title":"Művéres akciót szerveztek a pesti butikokhoz, ahol ön is vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","shortLead":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","id":"20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00030251-4143-422f-b428-8c9b6572faee","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:06","title":"Peter Dinklage, a Trónok harca Tyrionja Emmy-történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]