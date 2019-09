Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter volt.\r

\r

","shortLead":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter...","id":"20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b3e043-f97b-4545-89e1-a1fedd787249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:28","title":"Magyarázza Trócsányi ügyvédi irodája, miért nincs baj a kormányzati megbízásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyógyszermérgezés témaköre ad randevút a Gazdagréti lakótelep univerzumának.","shortLead":"A gyógyszermérgezés témaköre ad randevút a Gazdagréti lakótelep univerzumának.","id":"20190928_Megint_a_Szomszedokkal_kampanyolnak_a_mentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fab3831-9cbc-4e03-ad3c-7b668c16446a","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Megint_a_Szomszedokkal_kampanyolnak_a_mentok","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:02","title":"Megint a Szomszédokkal kampányolnak a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó szándékára is szükség lenne.","shortLead":"Stresszhelyzetben csapdaként működhet a közösségi média, de a kitöréshez az egyéni tudatosságon túl a szolgáltatók jó...","id":"201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bb5b9d-da69-4a28-970f-746f0a11f3f6","keywords":null,"link":"/360/201939__kozossegioldaladdikcio__tarsas_tulterheltseg__beleragadnak__vegtelen_ciklus","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:15","title":"Végtelen ciklusba kerülhet a Facebookon, ha nem figyel oda, mire nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","shortLead":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","id":"20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76192780-de10-4a10-925d-5f9e8d03bddf","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:52","title":"Részegen balhézott egy brit utas a Budapest–Manchester-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","shortLead":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","id":"20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6e35de-1f3f-4281-a97c-eafbf452f9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:08","title":"Sebastian Kurz a mai ausztriai választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó technológiát.","shortLead":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó...","id":"20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd7e71-840d-476d-a6f9-3f8a707a00c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Most dől el, hogy kínai lesz-e a jövő internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","shortLead":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","id":"20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048df7c6-ad70-402b-9a5d-230aea09e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:03","title":"Videó: Felszállt a drón, amelynek már az igazi repülőkhöz hasonló a hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","shortLead":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","id":"20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9ee50a-fe55-48f0-8f95-3e73fdad7057","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:59","title":"Kutyaevéssel riogat a helyi lap Dunaújvárosban, ha az ellenzék nyer a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]