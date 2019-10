A Microsoft a 2018-as eseményen mutatta be a Surface Laptop 2-t, ami 2016 után először kapott frissítést. A cég most nem várt újabb két évet, és elsőként a Surface Laptop 3-at húzták elő a kalapjából – ráadásul rögtön kétféle verzióval rukkoltak elő.

A laptopból készült egy 13,5 és egy 15 colos változat is: előbbibe az Intel 10. generációs processzora került, míg utóbbiba az AMD Ryzen 7-es. A gépek USB-C és USB-A portokat is kaptak, de ami még ennél is fontosabb: gyorstöltő funkcióval is ellátták őket. Mindez azt jelenti, hogy a gépeket egy óra leforgása alatt 0-ról 80 százalékra lehet feltölteni.

További jó hír, hogy a Microsoft úgy tervezte meg a gépek felépítését, hogy három csavaar kicsavarozása után könnyen le lehessen venni a "tetejét", így lényegében pofonegyszerű lesz javítani a készüléket.

A 13,5 colos változat 1000 dollárba (kb. 307 ezer forint) kerül, míg a 15 colos verzió 1200 dollárt (kb. 368 ezer forint) kóstál.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

A Microsoft egy másik izgalmas készüléket is villantott a bemutatón. Az iparági szereplők már jó ideje pletykálják, hogy a Microsoft egy ARM-alapú készüléken dolgozik, és a jelek szerint az információk helyesek voltak.

Az 5,3 milliméter "vastag", 13 colos, 2880 x 1920 pixel felbontású Surface Pro X belsejében a Surface SQ1 processzor dolgozik, amit egy 2 teraflopos GPU egészít ki. Az eszközt USB-C porttal szerelték fel, és szintén megkapta a gyorstöltő funkciót. A Surface Slim Pen a billentyűzetnél kapott helyet, ahol folyamatosan lehet tölteni.

Az eszköz ára 1000 dollár, vagyis nagyjából 307 ezer forint lesz.

A Microsoft a Surface Pro-család újabb tagjáról is lerántotta a leplet, vagyis megérkezett a Surface Pro 7. A készülék szintén az Intel 10. generációs processzorát kapta meg, emellett pedig egy új mikrofont is pakoltak bele, hogy hatékonyabb legyen a beszéd alapú jegyzetelés. A fejlesztők ígérete szerint sikerült integrálni a telefonhívások kezelését a rendszerbe, így ha az androidos mobil megcsörren, azt a gépen is felvehetjük.

© Microsoft

És persze az idei év sem telhetett el meglepetés nélkül. A tavaly fejhallgató után idén megérkezett a vezeték nélküli Surface fülhallgató, amit összekötöttek a cég irodai programcsomagjával, így akár diktálni is lehet neki. A ketyere zajcsökkentő funkciót is kapott, így kiszűrhetjük a nem kívánt hangokat.

A kütyüt 250 dollárért (kb. 76 ezer forint) kezdik árulni az idei évben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.