Back to Black, azaz vissza a feketéhez – ez lehetne a mottója a Microsoft keddi Surface rendezvényének. Bár korábban már voltak fekete Surface-gépek, a redmondiak áttértek az ezüstre, most viszont újra visszamentek a gyökerekhez.

Fekete (és szürke) színbe öltöztették például a Surface Pro családba érkező Surface Pro 6-ot. A külsejét tekintve a gép nagyon hasonlít az elődjéhez, igaz, kissé lekerekítették, azonban kompatibilis maradt a régi kiegészítőkkel. Nyolcadik generációs Intel Core CPU (i5 vagy i7) került bele, s 8 vagy 16 GB-nyi a RAM. A Microsoft szerint az új modell akár 13,5 órán keresztül tud videót játszani egy feltöltéssel. 12,3”-es PixelSense kijelzője 2736 x 1824 pixels (267 ppi). Van rajta USB 3-0 port, fejhallgató-csatlakozó, microSDXC kártyaolvasó, mini display port, Surface Type Cover port és Surface Connect port. Az ára 899 dollártól (nagyjából 250 ezer forinttól) indul.

© Microsoft

A Surface Pro 6 mellett a Surface Laptop 2-t is bemutatták, ami most frissült először 2016-os debütálása óta. A dizájnja megegyezik a korábbi modellével, viszont nem lesz rajta C típusú USB port. A motorháztető alatt 8. generációs Intel Core processzor dolgozik (i5 vagy i7), ami 85 százalékos javulást hozhat a teljesítményben a Microsoft szerint. A RAM 8 vagy 16 GB lehet. A kijelző (13,5”-es PixelSense) felbontása 2256 x 1504 pixel (201 ppi), a belső tárhely akár 1 TB is lehet. Van rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó, mini display port, egy Surface Connect port és egy USB 3.0 port. A többféle színben (de elsősorban az „új feketében”) megjelenő gép induló ára 999 dollár (körülbelül 278 ezer forint) lesz.

© Microsoft

A Microsoft a Surface Studiót is frissítette, és bemutatta a Surface Studio 2-t. 28”-es PixelSense kijelzőt kapott, 4500 x 3000 pixeles (192 ppi) felbontással, 3:2 képaránnyal. 7. generációs Intel Core i7 CPU-t kapott, és 1 vagy 2 TB belső tárhellyel vásárolható. A RAM 16 vagy 32 GB. Ezen a gépen négy USB 3.0 port, egy C típusú USB port, SD-kártya olvasó, egy 1 Gbites Ethernet-port és egy 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is található. Egy ügyes megoldású csuklópántnak köszönhetően egyszerűen alakítható egy rajzolásra alkalmas tabletté. Az eddigi leggyorsabb Surface ára 3499 dollártól (mintegy 975 ezer forinttól) indul.

© Microsoft

Egy meglepetés is volt a rendezvényen: az új Surface fejhallgató. A vezeték nélküli bluetooth-os fülesbe a Cortana is bekerült, és még zajcsökkentő funkciót is építettek bele. A mindössze 300 grammos eszköz támogatja az automatikus lejátszást és lejátszás-szünetelést is. USB porton keresztül tölthető, és egy feltöltéssel 15 órán keresztül bírja. Az ára 349 dollár (97 ezer forint).

© Microsoft

Szóba került még az új Surface All Access program is, amelynek keretében a felhasználók Office 365 előfizetéssel vásárolhatnak Surface-terméket, kétéves részletfizetéssel az Egyesült Államokban.

