[{"available":true,"c_guid":"8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eae133-ba70-40a3-839a-f579263738c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","timestamp":"2019. október. 06. 12:03","title":"Ez történt: aktiválták a 600 méter hosszú szemétcsapdát az óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják Bús Balázs fideszes polgármester újraválasztási kampányát, írja a 24.hu.","shortLead":"Óbuda önkormányzata 341,6 millió forinttal segítette ebben a ciklusban azokat a civil szervezeteket, amelyek támogatják...","id":"20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15568d2-e52f-4ca7-98cf-aba20b5661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39be79-730c-4c66-9063-a0ae8bce76e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Tobb_szazmillio_forintot_kaptak_az_obudai_civilek_hogy_tamogassak_Bus_Balazst","timestamp":"2019. október. 07. 13:40","title":"Több százmillió forintot kaptak azok az óbudai civilek, akik most Bús Balázst támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter is felfért.","shortLead":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter...","id":"20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f484de-405f-4385-bac0-ba2e07c81410","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","timestamp":"2019. október. 07. 15:15","title":"Nézze csak, a Magyar Honvédség is megcsinálta a kipakolós fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","shortLead":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9d1e2-7ae9-4269-a12b-eea5cdaee88f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Eltűnt, majd új címen indult újra a blog, amelyen szexpartizással vádolták Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól sikerültek. Annyira, hogy az iPhone 11 Pro Max a világ jelenlegi legjobb okostelefonja címet is megszerezte.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0b322-1721-463e-b925-d1e3106faa70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. október. 07. 11:03","title":"Új királya van a telefonoknak: a fogyasztóvédők szerint az új iPhone minden másnál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c91f8a-2e76-4d4f-87ca-28096344888d","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberiség mindig ugyanúgy gondolkodott az anyaságról, ez viszont nem igaz. Az ideális anya képe az emberiséggel együtt változik, a kulturális és gazdasági hatások minden korban befolyásolták. Mára az anyáknak annyi elvárással kell szembenézniük, mint korábban soha - mindezt ráadásul egy elmagányosodó társadalomban.","shortLead":"Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberiség mindig ugyanúgy gondolkodott az anyaságról, ez viszont nem igaz...","id":"20191006_Soha_nem_hagytuk_ennyire_magukra_az_anyakat_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c91f8a-2e76-4d4f-87ca-28096344888d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e90d71-f253-4109-ae9e-579b68b79e27","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Soha_nem_hagytuk_ennyire_magukra_az_anyakat_mint_most","timestamp":"2019. október. 06. 20:00","title":"Soha nem hagytuk ennyire magukra az anyákat, mint most?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","shortLead":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","id":"20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5f1b6-5239-49fd-8bc3-5f09233b558c","keywords":null,"link":"/360/20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","timestamp":"2019. október. 07. 17:45","title":"NER-közeli ügyvéddel igazgat közösen egy luxemburgi céget Borkai haverja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]