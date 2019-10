Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","shortLead":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","id":"20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cec9745-ef92-4e76-993a-55378530916f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 17. 10:45","title":"Gyermekpornó miatt felfüggesztett börtönre ítéltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző, aki egy mormotára támadó rókát kapott le gépével a Tibeti-fennsíkon. Pao Jung-csing képén a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A kínai fotós a díjat a londoni Természettudományi Múzeumban vehette át. A győztes alkotáson kívül rengeteg szenzációs kép született, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző...","id":"20191016_Az_ev_termeszetfotoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d0c481-7969-4b5e-9a60-582a1b226bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd27ed-39ff-4983-aabc-5d7cc4dce03a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191016_Az_ev_termeszetfotoi","timestamp":"2019. október. 16. 15:41","title":"Megrémült mormota, patkánybanda és a párosodás művészete – Íme, az év természetfotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz. A pszichológus, nyelvész elmondja a véleményét a jelenlegi magyar oktatásai rendszerről, amiből szerinte nem csak a pénz hiányzik. ","shortLead":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz...","id":"20191016_Pleh_Csaba_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a15a589-a7e6-46e4-af30-d08b952c0c62","keywords":null,"link":"/360/20191016_Pleh_Csaba_interju","timestamp":"2019. október. 16. 07:00","title":"Az MTA csökkentené az iskolai óraterheket, a kormány nem is reagált javaslataikra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004645-4c68-488a-9b05-9f63f5940c12","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személybiztonsági tevékenységgel foglalkoznak majd, ami illeszkedik a cégcsoport profiljába. ","shortLead":"Személybiztonsági tevékenységgel foglalkoznak majd, ami illeszkedik a cégcsoport profiljába. ","id":"201942_glosharo_security_jon_fel_avalton_uzlettarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0004645-4c68-488a-9b05-9f63f5940c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5590045-ecf5-436f-a3ce-a4e707c6fe6e","keywords":null,"link":"/360/201942_glosharo_security_jon_fel_avalton_uzlettarsa","timestamp":"2019. október. 17. 10:00","title":"Tovább terjeszkedik a kormánykedvenc Valton üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor politikusok bármilyen botrányba keveredtek, ebből a szempontból a Borkai-ügy sem példátlan. A skandalumok kiváltó oka is sokféle volt, a lista a bűncselekménytől az összeférhetetlenségen át a parlamenti szavazásig terjed. Összeállításunk messze a teljesség igénye nélkül készült.","shortLead":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor...","id":"20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6746bb99-b3aa-4773-9c06-1e8608879df7","keywords":null,"link":"/360/20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","timestamp":"2019. október. 16. 16:00","title":"Amikor a szexbotrány újraválasztást vagy Pro Urbe díjat ér - politikusi botrányhistória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","shortLead":"Tarlós széles mosollyal fogadta az érkező Karácsonyt. ","id":"20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab741a62-aacb-408d-b26b-f5751722d9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Video_Biciklivel_erkezett_Karacsony_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 17. 10:10","title":"Videó: Karácsony biciklivel érkezett, Tarlós bőrdzsekiben fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]