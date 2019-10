Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191018_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5137587c-ef64-4410-a36c-5f2fd8bf8767","keywords":null,"link":"/360/20191018_Radar_360","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Radar 360: A nap, amikor Karácsony jogerősen nyert, Borkai vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfed0c3-56f2-4b8b-b707-5dd0a3fddf2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","timestamp":"2019. október. 18. 16:01","title":"Mi van, ha szállítás közben összetörik a neten rendelt terméket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint Karácsony Gergely már fel is kérte a posztra.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Karácsony Gergely már fel is kérte a posztra.","id":"20191018_Lamperth_Monika_lehet_a_budapesti_fojegyzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f564a16-4ae6-4048-a485-0b78f28b34b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lamperth_Monika_lehet_a_budapesti_fojegyzo","timestamp":"2019. október. 18. 16:27","title":"Lamperth Mónika lehet a budapesti főjegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok beleegyezésével.

","shortLead":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok...","id":"20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac74fc0-0233-4dd4-b6e2-b8bc2681e842","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","timestamp":"2019. október. 19. 18:42","title":"Egy iskolában kartondobozt húztak a diákok fejére, hogy ne tudjanak lesni egymásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt mondta, nagyon fontos, hogy a fiatal nők ez alapján is tudjanak szerepmodelleket választani maguknak.\r

\r

","shortLead":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt...","id":"20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547b9da-b11c-43fd-8abd-7a618a00f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 21:50","title":"Lezajlott az első csak női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák egy dokumentumfilmben az embereknek: pusztulnak az óceánok.\r

\r

","shortLead":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák...","id":"20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d99bff-8745-4714-bdca-4342ef616ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:42","title":"Javier Bardem: \"Ne vegyünk műanyag palackos vizet? Jó, de akkor hol vannak az üveges kiszerelések?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","shortLead":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","id":"20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831a3dd-511b-401a-bbde-c569005b5b67","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 19. 09:11","title":"Salvini: A törököket meg kell állítani Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]