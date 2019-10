Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton a Facebook-oldalán. ","shortLead":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron...","id":"20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a3c9e-8e23-4bc5-b531-3fc4daa21ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. október. 19. 16:59","title":"Két magyar városban egészségtelen, négyben kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","shortLead":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 ezer ember idő előtti halálát okozta a légszennyezettség 2016-ban az Európai Unió tagállamaiban – közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA).","shortLead":"Mintegy 400 ezer ember idő előtti halálát okozta a légszennyezettség 2016-ban az Európai Unió tagállamaiban – közölte...","id":"20191018_eu_legszennyezettseg_halalozas_2016_eea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bcef7a-c12b-409f-807d-7be3d72ebb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_eu_legszennyezettseg_halalozas_2016_eea","timestamp":"2019. október. 18. 20:03","title":"Csak az EU-ban egyetlen év alatt 400 ezren haltak meg, mert olyan rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Katalin és Vilmos Iszlamabadba utazott volna Lahoréből, de a rossz idő miatt képtelen volt leszállni a brit királyi légierő gépe, vissza kellett fordulniuk.\r

","shortLead":"Katalin és Vilmos Iszlamabadba utazott volna Lahoréből, de a rossz idő miatt képtelen volt leszállni a brit királyi...","id":"20191018_Turbulencia_villamok_25_perc_helyett_ket_oras_remalom_lett_a_brit_hercegi_repulout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468114-d770-41a5-b48f-28b61aa4cbf7","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Turbulencia_villamok_25_perc_helyett_ket_oras_remalom_lett_a_brit_hercegi_repulout","timestamp":"2019. október. 18. 15:01","title":"Turbulencia, villámok: 25 perc helyett kétórás rémálom lett a brit hercegi repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f9d4d9c-8640-40d9-a430-a1f030e19d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728dba5a-f19d-424b-a97f-bc5280c2171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_bakelit_eladasok_statisztika_cd","timestamp":"2019. október. 18. 16:33","title":"Miért vesznek egyre többen bakelitlemezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","shortLead":"Autóval ütközött egy motoros Csengelénél, az M5-ös Röszke felé vezető részét lezárták, terelik a forgalmat.","id":"20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab70f12c-0d2f-40ac-957c-680f172dca08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Halalos_motorbaleset_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 18. 17:27","title":"Halálos motorbaleset az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","shortLead":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","id":"20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306c507-b101-4269-8f8d-cf314b7fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","timestamp":"2019. október. 18. 20:13","title":"Több mint félmillió tüntető vonult utcára Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]