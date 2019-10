Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók növelik tartalékaikat az Ázsia több országában pusztító sertésvész miatt.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók...","id":"20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54670994-039e-435d-a2ea-8eda707fa71c","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","timestamp":"2019. október. 20. 14:13","title":"Történelmi csúcson az amerikai sertéshúsexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és úgy jutott be a kiszemelt lakásba, de egy esetben a társaival elkábítottak egy egyedül élő áldozatot.","shortLead":"Két éven át lopott meg időseket egy nő, akit most elítéltek. Megesett, hogy családsegítőnek adta ki magát, és...","id":"20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0dbb44-71d9-4b28-a886-94b0291e9b89","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Idos_embereket_fosztott_ki_egy_no_12_ev_fegyhazat_kapott","timestamp":"2019. október. 21. 11:06","title":"Idős embereket fosztott ki egy nő, 12 év fegyházat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","shortLead":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","id":"20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402819f1-31ee-48db-9d49-bb49c395b46c","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","timestamp":"2019. október. 22. 09:24","title":"Látványos csaták, lélegzetelállító jelenetek – itt a Star Wars 9. előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","shortLead":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","id":"20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92f31c5-373c-4306-95b9-61f1cf4caece","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 21. 16:20","title":"Negyedik napja keresnek egy debreceni túrázót Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","shortLead":"Ismét eltolták a szavazást a LIBE bizottság tisztségéről.","id":"20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde9afb1-c077-4248-a173-7e6dc04c6fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Harmadszorra_sem_sikerult_Hidveghinek_nem_jeloli_alelnoknek_a_Neppart","timestamp":"2019. október. 21. 16:10","title":"Harmadszorra sem sikerült Hidvéghinek, elvérzett a néppárti jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","id":"20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e640b4f8-19c3-4322-a37a-7585340efbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","timestamp":"2019. október. 22. 11:28","title":"A kormány nem hirdeti ki a klímavészhelyzetet, de dolgoznak egy klímastratégián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]