[{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de olyan hely is akad, ahol csak 20 ezer forint. A KSH most publikált adatai alapján megnéztük azt is, mennyire drágult a bulinegyed, valóban káros-e a reptér közelsége, és hogy a vidéki városok ingatlanpiacán mit jelentenek a gyárépítések.","shortLead":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de...","id":"20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5328e5-58c0-4d43-bdf5-ecf61b4fe47d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","timestamp":"2019. október. 26. 17:00","title":"Nyolcvanszoros az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb magyar utca között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és közülük 34-en vesztették az életüket, elsősorban a THC-használókat betegíti meg – írta a Mashable amerikai orvosi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és...","id":"20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5ac7ad-1b1b-4dad-8033-02e6c9a92658","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","timestamp":"2019. október. 27. 21:31","title":"Az e-cigaretta által okozott tüdőbetegség elsősorban a THC-használókat sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln központjában egy új templom építése közben bukkantak.","shortLead":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln...","id":"20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8127ea80-b65d-46a5-8183-86a6b4d74af6","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","timestamp":"2019. október. 27. 15:54","title":"Bemutatják Kölnben Németország legrégebbi könyvtárának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt a héten.","shortLead":"Telitalálatos nem volt a héten.","id":"20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5acef-0fce-4ee5-ad96-b0f632cc4e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. október. 27. 17:07","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","shortLead":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","id":"20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92461335-740c-4c4e-a5aa-89505a3f18aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","timestamp":"2019. október. 27. 11:48","title":"Debrecenben elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért - hosszú távon - több árvízre kell számítani Magyarországon - mondta Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára hétfőn az M1-en.","shortLead":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért - hosszú távon - több árvízre kell számítani Magyarországon...","id":"20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467084b9-af72-4aef-afeb-c6ef59850db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 28. 11:21","title":"Még több árvízre kell számítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]