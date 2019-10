Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b27d8fd-7932-44b1-9293-b037105ff397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen több kilométeres dugó alakult ki, több baleset is történt.","shortLead":"Az M1-esen több kilométeres dugó alakult ki, több baleset is történt.","id":"20191018_Itt_a_pentek_delutan_egymast_erik_a_balesetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b27d8fd-7932-44b1-9293-b037105ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf6aef7-4a98-49bc-b035-f65b876bd2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Itt_a_pentek_delutan_egymast_erik_a_balesetek","timestamp":"2019. október. 18. 15:58","title":"Itt a péntek délután, egymást érik a balesetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a párt kihelyezett frakcióülésén elárulta, hogy az alkotmánymódosítás lekerült a kormány napirendjéről. Karácsony Gergelynek pedig drukkolnak, hogy meg tudja ugrani a magas lécet, amit Tarlós István állított fel. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a párt kihelyezett frakcióülésén elárulta, hogy az alkotmánymódosítás lekerült a kormány...","id":"20191017_Kocsis_Mate_jo_hogy_Borkai_Zsolt_kilepett_a_Fideszbol_csak_kicsit_keson_tette_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a8982-bec0-433d-a2f2-3d1216613a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Kocsis_Mate_jo_hogy_Borkai_Zsolt_kilepett_a_Fideszbol_csak_kicsit_keson_tette_meg","timestamp":"2019. október. 17. 19:30","title":"Kocsis Máté: Jó, hogy Borkai Zsolt kilépett a Fideszből, csak kicsit későn ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ma már sokkal tájékozottabbak, együttműködőbbek és tanultabbak vagyunk, mint amikor az „egy hajó, egy kapitány” szabály volt a bevett vezetési forma. Az alábbi írás szerzője sorba veszi, hogy a ma még rendhagyónak számító kollektív vezetés milyen előnyökkel járhat.","shortLead":"Ma már sokkal tájékozottabbak, együttműködőbbek és tanultabbak vagyunk, mint amikor az „egy hajó, egy kapitány” szabály...","id":"20191017_Vezethet_hat_vezerigazgato_egy_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf21960d-cb01-47fb-8179-8e32d20d15bf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191017_Vezethet_hat_vezerigazgato_egy_ceget","timestamp":"2019. október. 17. 14:15","title":"Vezethet-e hat vezérigazgató egy céget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észak-koreai hackercsoport támadhatja ezúttal elsősorban az Apple gépeit használókat.","shortLead":"Észak-koreai hackercsoport támadhatja ezúttal elsősorban az Apple gépeit használókat.","id":"20191018_lazarus_group_hamis_weboldal_kriptovaluta_szoftver_mac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345c801a-e14c-4447-b4e6-1137fc81bf9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_lazarus_group_hamis_weboldal_kriptovaluta_szoftver_mac","timestamp":"2019. október. 18. 11:03","title":"Észak-Koreából elkezdték erőből támadni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3270d2-33e7-4ac4-a037-e24ebee4724e","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Nem csak a Borkai-ügyön múlt az ellenzék előretörése az önkormányzati választáson - írja véleménycikkében Lakner Zoltán. A politikai elemző szerint október 13-a szintlépés lehetett az ellenzéknek, de még nem biztos, hogy meg is tudják lépni azt. ","shortLead":"Nem csak a Borkai-ügyön múlt az ellenzék előretörése az önkormányzati választáson - írja véleménycikkében Lakner...","id":"201942_a_magyar_strache","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3270d2-33e7-4ac4-a037-e24ebee4724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ead190-051c-4277-8bd3-d6e676493cbf","keywords":null,"link":"/360/201942_a_magyar_strache","timestamp":"2019. október. 18. 12:00","title":"Lakner Zoltán: Tényleg megszűnt a centrális erőtér, kérdés mit kezdünk vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vígh György 66 éves éves volt.","shortLead":"Vígh György 66 éves éves volt.","id":"20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e33df1-982d-4b7d-bd54-178a03508c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","timestamp":"2019. október. 16. 21:31","title":"Meghalt a testnevelő tanár, aki több gyereket is megmentett a veronai buszbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]