[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1017d1-75e0-4d7b-ba4b-0c0e1fa4e0c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ahogy Románia befordul a november 10-i államfőválasztás célegyenesébe, csökken a különbség a jelöltek támogatása között. Az utóbbi napok nyertese a nem sokkal korábban leváltott Viorica Dancila ex-kormányfő, ám az élen még mindig a hivatalban lévő államfő, Klaus Johannis áll. Indul az RMDSZ-elnök Kelemen Hunor is, ő leginkább pártja programját kívánja ismertetni.","shortLead":"Ahogy Románia befordul a november 10-i államfőválasztás célegyenesébe, csökken a különbség a jelöltek támogatása...","id":"20191102_Megsem_lesz_sima_ugy_a_roman_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1017d1-75e0-4d7b-ba4b-0c0e1fa4e0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd19c5f-65a4-4a26-95a6-77f3e42dd46d","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Megsem_lesz_sima_ugy_a_roman_elnokvalasztas","timestamp":"2019. november. 02. 08:05","title":"Legyőzheti-e a bukott kormányfő az elnököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","shortLead":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","id":"201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd16e3-cab3-4158-94dc-44c2d0b7ada4","keywords":null,"link":"/360/201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","timestamp":"2019. november. 02. 10:00","title":"Erőszak van, tettes nincs, viszont kitör a világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De ötöt kapott a Bayern is. ","shortLead":"De ötöt kapott a Bayern is. ","id":"20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aa6a0-747a-4884-8806-9f36ec8ee0f7","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Bundesliga: Gulácsi csapata nyolcat rúgott Szalaiéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha ajtót nyitna az üstökösök számára a Naprendszer belseje felé.","shortLead":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha...","id":"20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9726e07-068b-4f39-960c-608ec1efef34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","timestamp":"2019. november. 02. 12:03","title":"A tudósok benéztek a Jupiter mögé, és nagyon meglepődtek azon, amit ott láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","shortLead":"Tragikus ütközésben egy húszéves versenyző vesztette életét.","id":"20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd5894f-8269-45d4-95f6-134ac38415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497de87-25d5-4a60-8850-ee9f3ae29a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Halalos_baleset_a_motorpalyan","timestamp":"2019. november. 02. 14:18","title":"Halálos baleset a motorpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra működik.","shortLead":"Újra működik.","id":"20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb10c6b-3346-4472-9d5f-6cc9c90d6f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kijavították a meghibásodott paksi blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]