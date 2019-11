A hét elején mutatták be Kínában a Xiaomi Mi CC9 Pro okostelefont, amelyre elsősorban kamerarendszere miatt érdemes figyelni. A készülék más piacokra is eljut (Google csomaggal), méghozzá Mi Note 10 néven – a globális változat már megrendelhető, és november közepe táján érkezhet meg a szállítmány. Ennek a modellnek létezik egy Pro változata is, a Mi Note 10 Pro.

Pár napja, amikor még semmi sem volt biztos, a Xiaomi Poland a Mi közösségi fórumra posztolt ki egy képet, ami meglódította a képzeletet. Valójában egy játékról van szó, részleteket kell keresni egy Halloween témájú képen, amit állítólag a Xiaomi Mi Note 10-zel készítettek, azonban az EXIF adatok arról árulkodtak, hogy a fotó a Mi Note 10 Próval készült. A fénykép egyébként a Google Drive-ról tölthető le teljes felbontásban, a mérete több mint 70 MB.

© Xiaomi Poland

A Mi Note 10 Próról már hallani egy ideje, sőt a thaiföldi telekommunikációs NBTC tanúsítványi oldalán meg is jelent M1910F4S modellszámmal. A dizájnja olyan, mint a Mi Note 10-é (vagy úgyis mondhatnánk, hogy a Mi CC9 Próé), viszont a jelenlegi legfejlettebb mobilokba szánt Qualcomm-lapka, a Snapdragon 855+ kerül bele. A RAM 8 GB, a belső tárhely 256 GB és 4000 mAh-s akku gondoskodik a minél hosszabb működési időről.

