Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5495186e-add2-44d0-9525-39e61607d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói egy már létező akkumulátort fejlesztenének tovább, hogy hatékonyan tudjuk elraktározni a megtermelt zöldenergia \"felesleges\" részét.","shortLead":"Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói egy már létező akkumulátort fejlesztenének tovább, hogy hatékonyan tudjuk...","id":"20191108_berkeley_egyetem_akkumulator_zoldenergia_aramlasos_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5495186e-add2-44d0-9525-39e61607d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32806a-ff5c-4fa6-81be-fe66a19c2d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_berkeley_egyetem_akkumulator_zoldenergia_aramlasos_akkumulator","timestamp":"2019. november. 08. 19:03","title":"Ez a sárga anyag lehet a megoldás, hogy végleg átváltsunk a zöldenergiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ahogy ez az óra, úgy Budapest is mindenkié” – mondta.","shortLead":"„Ahogy ez az óra, úgy Budapest is mindenkié” – mondta.","id":"20191109_Eddig_Tarlos_szobajaban_volt_az_Ybl_altal_tervezett_antik_ora_Karacsony_elvitte_egy_muzeumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b1b85f-1578-4f90-9dda-27012f85c779","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Eddig_Tarlos_szobajaban_volt_az_Ybl_altal_tervezett_antik_ora_Karacsony_elvitte_egy_muzeumba","timestamp":"2019. november. 09. 10:57","title":"Eddig Tarlós szobájában volt az Ybl által tervezett antik óra, Karácsony elvitte egy múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja egy töltéssel. Okosórának azonban csak nagy jóindulattal lehet nevezni – elmondjuk, miért.","shortLead":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja...","id":"20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e983d1-ce5f-44bd-ada4-95e8071919b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 13:30","title":"Leszámol a lemerülés-frásszal a Huawei új okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki könyvet is szentelt annak a problémának, hogy az informatikai forradalom hősei, az Apple, a Google, az Amazon vagy a Facebook milyen mértékben vették át a nagy bankok és pénzintézetek szerepét a globális pénzpiacon. Óriási pénzek felett rendelkeznek, miközben a működésük teljesen átláthatatlan, mert nem vonatkoznak rájuk a bankok szabályai.","shortLead":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki...","id":"20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bc065d-11db-492a-90a4-ce618ed3e132","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","timestamp":"2019. november. 09. 07:30","title":"A high-tech óriások lehetnek a következő válság legfőbb okozói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz az Emlékbizottság bélyegein a szociológus és a nemrégiben elhunyt Rajk László. ","shortLead":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz...","id":"20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e6da9-f6bd-4788-be9b-c4af44489cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","timestamp":"2019. november. 09. 18:36","title":"Nem kerül Schmidt Mária-féle Emlékbizottság bélyegeire Rajk László és Solt Ottilia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]