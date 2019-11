Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és Kanadában biztosan eltűnik a Google-féle Android és az Apple által fejlesztett iOS alkalmazásboltjaiból a Microsoft digitális asszisztense, a Cortana – tette közzé ez utóbbi cég. A The Verge hírportálnak pedig azt is megerősítette, hogy január 31-étől az említetteken kívül Kínában, Indiában, Mexikóban, Németországban és Spanyolországban is megszűnik a szolgáltatás, és még további helyszínek is lehetnek.

Ehhez képest némileg meglepő a Verge-höz eljuttatott indoklás, amelyben a Microsoft egyik sajtósa leszögezi, hogy a Cortanát továbbra is a „beszélgetős” számítástechnika és a hatékonyság fejlesztésének fontos eszközének tartják, méghozzá minden platformon és minden készüléken. Igaz, hozzáteszi: a digitális asszisztenst a jövőben mélyebben beledolgozzák majd a Microsoft 365 applikációkba, a cég szerint ugyanis így lehet a legtöbbet kihozni belőle. E mélyebb integráció miatt pedig más operációs rendszereken már nem fog tudni futni a szoftver. Az Androidon és iOS-en is elérhető Outlook levelezőprogramnak azonban továbbra is része lesz, így például emaileket fel fog tudni olvasni a felhasználóknak ezeken a platformokon is.

A Google- és Apple-kütyükön futtatható Cortanát 2015 decemberében dobták piacra, és eredetileg a windowsos számítógépek, illetve az androidos, iOS-es mobilkészülékek közötti kommunikációra szolgált. Azóta egyszer már újra is értelmezték az appot, ennek ellenére nem tudta felvenni a versenyt más digitális asszisztensekkel. Az év elején a Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella be is jelentette, hogy a cég már nem tekinti például az Amazon Alexa vagy a Google Assistant közvetlen konkurenciájának a Cortanát.