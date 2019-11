Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","shortLead":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","id":"20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb60156e-29cf-4064-940a-b2a3f8a8ce0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","timestamp":"2019. november. 21. 11:01","title":"Budapest és Pécs is Európa zöld fővárosa lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","shortLead":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","id":"20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85dbe9-a87d-4692-a669-7d9daa4a66a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

\r

","shortLead":"A Zirci Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott ítéletet, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.\r

\r

","id":"20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f98a64-12a3-4b2e-a531-81ad0f63f363","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_pesti_sracok_komment_zaklatas_itelet","timestamp":"2019. november. 20. 12:17","title":"Fél évre ítéltek zaklatás miatt egy kommentelőt, aki beszólt egy Pesti Srácok-munkatársnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0851e1b3-8718-49a5-82d1-9f9d5c8360fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","timestamp":"2019. november. 22. 09:45","title":"Marabu FékNyúz: Városrendezési terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cybertruckhoz kitalált különleges szélvédőnek elvileg egy mosdókagylót is ki kellene bírnia. De egy fémgolyó is tönkretette.","shortLead":"A Cybertruckhoz kitalált különleges szélvédőnek elvileg egy mosdókagylót is ki kellene bírnia. De egy fémgolyó is...","id":"20191122_elon_musk_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c43a23-0878-423b-8609-eaf2f51c289d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_elon_musk_tesla_cybertruck_torhetetlen_uveg","timestamp":"2019. november. 22. 10:33","title":"Nagyot égett Elon Musk, szanaszét tört a törhetetlennek mondott üvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai moszkvai befektetői tanácskozáson.","shortLead":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz...","id":"20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a36c0-2b1c-496d-9203-acda37e9c593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","timestamp":"2019. november. 20. 19:13","title":"Putyin szerint az emberiség ismét a barlangban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A temetési menet tagjai az előző napokban történt összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték.","shortLead":"A temetési menet tagjai az előző napokban történt összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték.","id":"20191122_konnygaz_bolivia_kormanyellenes_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c0cbd9-9a8d-4c08-b0bc-70b6aafdab0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_konnygaz_bolivia_kormanyellenes_tuntetes","timestamp":"2019. november. 22. 05:53","title":"Könnygázt kapott a kormány ellen tüntető temetési menet Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]