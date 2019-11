Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","shortLead":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","id":"20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3d2468-2967-4a07-b73f-f1c25de23d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","timestamp":"2019. november. 24. 12:45","title":"Oroszországtól kér kölcsönt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bukás, Nélküled, titkok, siker, hála.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191124_Fotze_es_pussy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329729e-bf2c-4aee-b916-0850ce54ffe4","keywords":null,"link":"/360/20191124_Fotze_es_pussy","timestamp":"2019. november. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely fotzeról és pussyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","shortLead":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","id":"20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01e127b-484c-47c2-bd08-5c6e6cecb660","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","timestamp":"2019. november. 25. 04:31","title":"Így jár Ken Block lelki rokona a boltba? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","shortLead":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","id":"20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac19238-5fe3-4e35-9c7b-c2a73f711276","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","timestamp":"2019. november. 24. 11:20","title":"Újabb bizonyítékot találtak magyar kutatók egy névtelen részecske létezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nappal a bemutatása után már csaknem 150 ezer rendelés érkezett a Tesla újdonságára, a Cybertruckra.\r

","shortLead":"Két nappal a bemutatása után már csaknem 150 ezer rendelés érkezett a Tesla újdonságára, a Cybertruckra.\r

","id":"20191124_tesla_cybertruck_kereslet_rendeles_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c78bc4-b101-4bce-b1b0-259283564604","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_tesla_cybertruck_kereslet_rendeles_elon_musk","timestamp":"2019. november. 24. 13:05","title":"Odavannak a Tesla fura újdonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51550bf4-99bf-466f-b16e-2270da786ee5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az X-faktor mentora szerint a nő akkor a legértékesebb, hogy ha jó családanya és jó feleség.\r

\r

","shortLead":"Az X-faktor mentora szerint a nő akkor a legértékesebb, hogy ha jó családanya és jó feleség.\r

\r

","id":"20191123_ByeAlex_nem_erezne_magat_ferfinak_ha_parjanak_dolgoznia_kene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51550bf4-99bf-466f-b16e-2270da786ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22af4a10-76be-49f0-b41a-f197ed00b867","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_ByeAlex_nem_erezne_magat_ferfinak_ha_parjanak_dolgoznia_kene","timestamp":"2019. november. 23. 12:56","title":"ByeAlex nem érezné magát férfinak, ha párjának dolgoznia kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]