Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet is mentett. A legutóbbi eset is hasonló, az okosóra figyelmeztette a tulajdonosát az egyébként nehezen diagnosztizálható bajra.

Ismét életet mentett az Apple Watch egy fontos egészségügyi funkciójával. Egy 74 éves floridai férfi az unokáját látogatta meg a hálaadási ünnepeken – számolt be az esetről az Apple Insider, a helyi WPTV-t idézve (melynek cikke tőlünk nézve nem elérhető).

A férfi a gyerek osztálytermét is megnézte, ami a harmadik emeleten volt. A lépcsők megmászása után szokatlan fáradtságot érzett, alig kapott levegőt, holott korábban ez nem volt jellemző rá. Eközben figyelmeztetést is kapott Apple-okosórájától: You’re in A-fib, azaz az óra pitvarfibrillációt jelzett. A pitvarfibrilláció egyfajta szívritmuszavar, ami akár halálos szövődményekhez is vezethet.

Roy Robinson nem tudta, mi az a bizonyos A-fib, s először nem is törődött vele, inkább lepihent. Később viszont már óránként riasztotta az eszköze hasonló szöveggel. A család a hálaadásnapi vacsora közben rákeresett erre az üzenetre, majd az étkek elfogyasztása után bementek a Johns Hopkins kórházba. Itt az Apple Watch figyelmeztetésére hivatkoztak, és a férfit azonnal EKG-val vizsgálták. 30 másodperc múlva közölték is vele, be kell feküdnie. Gyorsan beállították a terápiáját, és – mint elmondta – ez idő alatt sok orvos és nővér is felkereste, ugyanis látni szerették volna a férfit, akinek az Apple Watch mentette meg az életét.

A happy enddel végződő történet legjobb része Robinson szerint mégis csak az volt, hogy maga Tim Cook Apple-vezérigazgató kereste meg, és kívánt jó egészséget neki.

