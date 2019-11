Miközben alig van olyan család, melynek legalább egyik tagját ne érintené a magas vérnyomás és az általa okozott problémák, csak nagyon kevesen szokták rendszeres időközönként mérni a vérnyomásukat. Legtöbben jellemzően csak a háziorvosnál szembesülnek eredményeikkel. Pedig ha otthonra is vásárolnánk egy ilyen eszközt és legalább néhány hetente megmérnénk a vérnyomásunkat, azzal sokat tehetnénk egészségünk védelme érdekében.

A legolcsóbb vérnyomásmérők akár már néhány ezer forint ellenében beszerezhetők, mi most azonban a kínálati skála másik végletéről választottunk egy tesztalanyt. A Withings BPM Core elég drága, cserébe viszont sokkal több, mint egy egyszerű vérnyomásmérő.

Nyomokban Nokiát tartalmaz

A Withingset 2008-ban Éric Carreel alapította, és a rá következő évben már meg is jelent első termékük, egy okosmérleg. Az ezt követő években számos izgalmas okos egészségügyi készülékkel rukkolt elő a vállalat, olyannyira, hogy a Nokia érdeklődését is felkeltette. A finnek 2016-ban vették meg a francia céget, és megkezdték a termékek átbrandelését Withingsről Nokiára. 2018-ban aztán Éric Carreel visszavásárolta a céget, mely azóta visszatért az eredeti kerékvágásba, és újfent Withings márkajelzéssel árulja különböző termékeit.

Így például a BPM Core-t is. Ez egy olyan intelligens eszköz, mely a hagyományos vérnyomásmérésen kívül EKG (elektrokardiográfia), illetve digitális sztetoszkópos vizsgálatot is végez.

Menő külső, egyszerű mérés

A készülék nemcsak a jó öreg higanyos, hanem az újkori digitális vérnyomásmérőkhöz képest is nagyon trendi külsőt kapott. Sehol egy kábel vagy vezeték, mindössze egy szürke karpántot kapunk, amely a készülék maga, és amelyen alaphelyzetben sem pálcikás LED-es kijelző, sem színes LCD nem látható.

Miután felapplikáltuk bal felkarunkra a pántot, egyenesen kell ülnünk, oda kell figyelnünk arra, hogy a lábaink ne keresztezzék egymást, és hogy széttárt tenyérrel felfelé az előttünk lévő asztalra fektessük a kezünket. Ideális esetben 5 percet várunk, és amikor már teljesen nyugodtak vagyunk, elindítjuk a mérést.

Ehhez meg kell nyomni a hengeralakú központi egység felső részén lévő méretes gombot. Ennek hatására feléled az addig rejtett LED panel és máris kezdődhet az első mérés, a vérnyomásé. A halk motor felpumpálja mandzsettát, az ereink megfeszülnek, és nem sokkal később a jobb kezünkkel meg kell fogni a henger fémből készült alsó részét. Utóbbi már az EKG-vizsgálathoz szükséges.

Amikor mindennel végeztünk, kienged a levegő a pántból és a kijelzőn máris leolvasható a szisztolés és diasztolés vérnyomás, a pulzusszám, illetve ideális esetben egy "Normal" felirat, ami azt jelzi, hogy rendben van az EKG-eredményünk. Végül pedig lapozó mozdulattal kiválaszthatjuk, hogy a tárolt felhasználónevek melyikéhez szeretnénk rögzíteni a mért adatokat.

Okos, nem kicsit

A mért eredményeket wifin keresztül szinkronizálja az ingyen regisztrálható Withings-fiókunkba, és az androidos eszközünkön vagy iPhone-unkon lényegében azonnal kielemezhetjük őket. Ebben a Health Mate alkalmazás a társunk, amely jól áttekinthetően, letisztult formában és egyszerűen kezelhető módon jeleníti meg a vizsgálatok eredményeit.

A Withings egyéb kütyüjeit, így például többek közt alvásfigyelő eszközöket és okosmérlegeket is kezelő applikáció megjeleníti a vérnyomás- és az EKG-mérések eredményeit, ezenkívül pedig a mandzsetta oldalán lévő szenzorral készített szívhang-felvételeket is meghallgathatjuk. A "Share PDF with your doctor" gombra bökve pillanatok alatt elkészül az EKG-grafikont tartalmazó PDF állomány, amit máris továbbíthatunk e-mailben az orvosunknak.

A három elektródás EKG-vizsgálattal ki lehet szűrni a pitvar-fibrillációt, a digitális sztetoszkóp pedig a szívbillentyűt érintő betegségek felfedezésében segíthet. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyike sem helyettesíti az orvosi szakértelmet, de komoly segítséget jelenthet a betegségek gyors észlelésében.

A Withings BPM Core nem olyan, mint egyes okosórák, melyek még az élettelen asztallapok pulzusát is képesek megmérni.

A készülék fejlesztésében két párizsi kórház kardiológiai szakorvosai segítettek, és az orvosi pontosság is garantált. Utóbbi azt jelenti, hogy vérnyomás esetén +/- 3 mmHg, pulzus esetén pedig 2 százalékos pontosságra számíthatunk.

A 455 grammos eszköz akár hosszabb utazásokra is könnyen magunkkal vihető, és egy feltöltéssel akár 6 hónapig is képes üzemelni. Az elem vagy akkumulátor cserélgetéssel nem kell foglalkozni, a töltésről ugyanis microUSB-port gondoskodik, amihez természetesen töltőkábelt is kapunk.

Konklúzió, ár

+ : modern külső, egyszerű kezelhetőség, háromféle mérés, wifi adatátvitel, remek alkalmazás. –: magas ár.

A Withings BPM Core a világ első olyan okos vérnyomásmérője, melyben EKG, illetve digitális sztetoszkóp is található. Tapasztalataink szerint rendkívül könnyen kezelhető, a mérései pontosak és az eredmények remekül kiértékelhetők egy nagykijelzős mobilon vagy tableten.

A high-technek azonban alaposan megkérik az árát, a BPM Core ugyanis 80 ezer forintba kerül. Vagyis körülbelül kétszer annyiba, mint a csak vérnyomásmérésre képes BPM Connect, vagy a rivális Omron Evolv.

