[{"available":true,"c_guid":"8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi fogalmunk legyen a világűr, illetve objektumai méretéről.","shortLead":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi...","id":"20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ec1138-4f3f-4ad2-bae0-f5117811dd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","timestamp":"2019. december. 15. 09:03","title":"Ha ezt megnézni, meg fogja érteni, mennyire kicsik is vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","shortLead":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","id":"20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c57e59-4477-4f10-8119-5bc4225b4adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","timestamp":"2019. december. 15. 09:51","title":"Gyönyörű timelapse-film készült Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","shortLead":"Kötelező az új elektromos autóknak valamiféle hangot kiadniuk, hogy meghallják őket a gyalogosok.","id":"20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9adfcf-723c-45fe-bc79-6d2bc7330e5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Leslie_Mandoki_irta_az_elektromos_Volkswagenek_motorhangjat__hallgassa_meg","timestamp":"2019. december. 14. 15:35","title":"Leslie Mandoki írta az elektromos Volkswagenek „motorhangját” – hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya ellen, amiért a Japánban zajló világbajnokságon kritizálta a játékvezetőket és a delegátust a Románia elleni csoportmérkőzés után.","shortLead":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi...","id":"20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f1cd0-ca26-4d97-9aef-6b02372d7800","keywords":null,"link":"/sport/20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. december. 13. 16:51","title":"Fegyelmi indult a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","shortLead":"A főváros álláshirdetésben keresi Szabó József utódját.","id":"20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c042cd-2670-47e5-a1d2-4052dc91acb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4391cab-b20c-44b3-b01d-76d316b67b73","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Karacsony_levaltja_a_FOKERTet_tiz_eve_vezeto","timestamp":"2019. december. 14. 18:04","title":"Karácsony leváltja a Főkertet tíz éve vezető vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]