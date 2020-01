Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások futnak a háttérben, melyekre nincs szükség. Mutatjuk, hogy kapcsolhatja ki ezeket.","shortLead":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások...","id":"20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4df78da-4b16-4f0a-acc6-eab0325493bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","timestamp":"2020. január. 08. 09:03","title":"Ezzel a kis trükkel felgyorsíthatja a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d295435-7d48-4f51-aa12-3aa5d560a006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feléledt karácsonykor a vásárlási kedv: dőlt a pénz az Apple és a Google alkalmazás-áruházaiba. Ezúttal is az iPhone-osok nyúltak mélyebben a pénztárcájukba.","shortLead":"Feléledt karácsonykor a vásárlási kedv: dőlt a pénz az Apple és a Google alkalmazás-áruházaiba. Ezúttal is...","id":"20200108_sensor_tower_adatok_2019_karacsonyi_app_letoltesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d295435-7d48-4f51-aa12-3aa5d560a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff9357a-c46d-492d-9dca-3793531da6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_sensor_tower_adatok_2019_karacsonyi_app_letoltesek","timestamp":"2020. január. 08. 13:03","title":"Több mint 80 milliárd forintot fizettünk be karácsonykor a Play áruházba és az App Store-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","shortLead":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","id":"20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1bd934-e2ba-4180-a26c-e331071e0b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","timestamp":"2020. január. 07. 20:58","title":"Orbán Kaczynskivel tárgyalt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745308b2-8c91-487d-9e03-127e306a8a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat nem láthatott, talán érezni próbálta az utat, de nem jött össze.","shortLead":"Sokat nem láthatott, talán érezni próbálta az utat, de nem jött össze.","id":"20200108_lefagyott_szelvedo_autos_buntetes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=745308b2-8c91-487d-9e03-127e306a8a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcba5289-7fcf-45ab-8570-9e8baac0db80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_lefagyott_szelvedo_autos_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:01","title":"Teljesen lefagyott szélvédője miatt balesetezett egy autós – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is érkezhet ebben az évben.","shortLead":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is...","id":"20200107_apple_uj_iphone_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c659a-9294-47e0-b1be-7e703426be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_apple_uj_iphone_2020","timestamp":"2020. január. 07. 11:03","title":"Belehúz az Apple: hat új iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]