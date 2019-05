Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről negyven évvel ezelőtt kipusztult faj újrabetelepítésének jegyében.","shortLead":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről...","id":"20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1933d39-b41c-49a5-a781-f277100259c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"40 éve kipusztultak, most újra betelepítik a nipponíbiszeket Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","shortLead":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","id":"20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599af22-c223-49cb-b287-558a47af6899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","timestamp":"2019. május. 22. 18:21","title":"A héten másodszor drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","id":"20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede349fc-8282-4cd5-9e45-56fd44cde1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","timestamp":"2019. május. 23. 06:56","title":"Megint több ezer amerikai katona érkezhet a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","shortLead":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","id":"20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec7cde-681c-432d-8c22-a10c2fb930b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Brutális erőt pakolt az Apple az új MacBook Prókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak szerencsétlenül Európa legészakibb földterületén, a Norvégiához tartozó jeges-tengeri szigetcsoporton.","shortLead":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak...","id":"20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721ee105-ae1e-40c3-99b6-96cadfec036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","timestamp":"2019. május. 22. 22:03","title":"Holtan találtak két tudóst a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd a világűrbe.","shortLead":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd...","id":"20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb011ebb-b990-47d3-a725-39cbbd107912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. május. 24. 08:33","title":"Videó: Fellőtte a SpaceX az első 60 műholdat, ami internetet szór a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]