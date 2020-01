A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.

Az elmúlt évtizedekben sok, valamilyen rákos megbetegedésben szenvedő, sugárkezelésen átesett ember számolt be ugyanarról: akkor is felvillanó fényeket láttak, ha csukva volt a szemük. Az orvostudomány által is dokumentált esetek szerint kék fényt, illetve kék színű neonfényt láttak a betegek a másodperc tört részéig, mindezt a kezelés alatt.

Mi az a Cserenkov-sugárzás? A Wikipédia szócikke szerint: ha egy szigetelőben a közegbeli fénysebességnél nagyobb sebességgel halad egy töltött részecske, akkor elektromágneses sugárzást bocsát ki kúp alakban. Ez a jelenség a Cserenkov-effektus, a kibocsátott sugárzás a Cserenkov-sugárzás.

Hogy mi okozhatja ezt a különös jelenséget, arra számos magyarázatot próbáltak már adni. Az egyik feltételezés szerint a Cserenkov-effektus megjelenéséről lehet szó, ami nagyjából ugyanazt a hatást jelenti, ami miatt egy víz alatt lévő atomreaktor is kék fénnyel világít. Bizonyíték erre eddig nem sok volt – egészen mostanáig.

Az IFLScience beszámolója szerint az Egyesült Államok észak-keleti részén található Dartmouth-Hitchcock's Norris Cotton Cancer Center kutatói a Journal of Radiation Oncology című tudományos szaklapban mutatták be az általuk elvégzett kutatást, melynek eredményeként elsőként sikerült lefotózniuk a fent említett Cserenkov-effektust az emberi szemnél.

A megfigyeléshez az úgynevezett CDose nevű képalkotó rendszert használták, amit kifejezetten az élőlények fénykibocsátásának detektálására fejlesztettek ki. Irwin Tendler, a Dartmouth College munkatársa szerint ez a világon az első alkalom, amikor egy sugárkezelésen áteső beteg szemének fénykibocsátását sikerült lencsevégre kapni. Ráadásul mindez azt a feltételezést is alátámasztja, hogy a szem belsejében annyi fény keletkezik, ami már látással is érzékelhető.

A szakember szerint amit a sugárzás áthalad a szemen, a szemgolyó belsejében található folyadékban fény keletkezik, amit maga a beteg is lát. Ahogy Tendler fogalmaz: ezt a felvetést eddig vitatta a tudomány, mostanra viszont világossá vált, hogy valóban erről van szó.

A szakember szerint ráadásul a kibocsátott fény elemzése is arra jutott, hogy Cserenkov-fényről beszélhetünk, amit szintén vitatott a tudomány.

A tudósok most azt remélik, a jelenség megfigyelésével sikerül majd javítani a sugárterápia hatékonyságán, az ugyanis arra is visszajelzést adhat, hogy hatékony volt-e a kezelés. Emellett a betegeket is megnyugtathatja, hogy nem ők képzelődnek a fényt látva.

