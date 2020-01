Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times megszerzett egy videót, melyről alapos vizsgálódás után megerősítette: a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán repülőgép látható rajta abban a pillanatban, amikor rakétatalálat éri a levegőben. A gép nem robbant szét azonnal, a fedélzeten lévők percekig remélhették, hogy visszatérhetnek a repülőtérre.","shortLead":"A The New York Times megszerzett egy videót, melyről alapos vizsgálódás után megerősítette: a magyar idő szerint szerda...","id":"20200109_iranban_lelott_ukran_repulogep_video_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564a8f09-4bb0-4544-a653-ff8af1d20a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_iranban_lelott_ukran_repulogep_video_raketa","timestamp":"2020. január. 09. 22:08","title":"Előkerült egy videó a pillanatról, amikor lelőtték Iránban az ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece","c_author":"Gergely Márton, Riba István","category":"360","description":"Az orosz sportolóknak az államilag támogatott doppingolás miatt immár évek óta ez a sors jut. A kérdés a magyar sportolókkal kapcsolatban azért merül fel, mert az ARD német tévé hatalmas botrányt robbantott ki az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő-szövetség ügyeit vizsgálva.","shortLead":"Az orosz sportolóknak az államilag támogatott doppingolás miatt immár évek óta ez a sors jut. A kérdés a magyar...","id":"202002__sulyemeles__dopping__ajanugy__szakitoproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d2ad14-0fc6-4841-9ac0-496ed509664f","keywords":null,"link":"/360/202002__sulyemeles__dopping__ajanugy__szakitoproba","timestamp":"2020. január. 09. 11:00","title":"Létezhet, hogy Hosszú Katinka az országnak nem, csak magának nyer aranyat Tokióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris kiterjesztené a háromgyerekesekre. Utóbbiak sokkal többen vannak, így ez már százmilliárdos bevételkiesést jelentene az államnak. Méghozzá minden egyes évben, amíg egy jövőbeli kormány be nem vállalja, hogy visszacsinálja az egészet.","shortLead":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris...","id":"20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca44898-ee7a-4c69-8e86-278a3fa0e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","timestamp":"2020. január. 10. 06:30","title":"Egy következő kormánynak fájhat igazán a háromgyerekes nők adómentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2020. január. 09. 09:30","title":"Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","shortLead":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","id":"20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccde114-bd98-4e32-87ef-19abff56b804","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2020. január. 09. 20:45","title":"Megszavazta a londoni alsóház a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]